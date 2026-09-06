Ranking de la AFC 2026: Broncos toman la cima y Chiefs pierden terreno rumbo al Super Bowl LXI

La Conferencia Americana promete una batalla feroz durante la temporada 2026 de la NFL. Denver Broncos, Buffalo Bills y Baltimore Ravens parten como los equipos más completos, mientras New England Patriots busca regresar al Super Bowl y Kansas City Chiefs intenta demostrar que la era de Patrick Mahomes todavía no termina. Este ranking de los 16 equipos de la AFC se elaboró considerando el desempeño de 2025, eficiencia DVOA, profundidad de plantilla, situación del quarterback, movimientos de temporada baja, probabilidades de apuestas y las evaluaciones de especialistas de ESPN y NFL Network. El panel de ESPN colocó a Buffalo, Denver, Nueva Inglaterra y Baltimore entre los ocho mejores equipos de toda la Liga; NFL.com, en cambio, ubicó a los Broncos segundos en la NFL y como su conjunto mejor valorado de la Americana.

1. Denver Broncos Denver tiene la plantilla más equilibrada de la AFC. Viene de terminar 14-3, alcanzar la Final de Conferencia y quedarse sin Bo Nix en el momento decisivo por una lesión. El equipo de Sean Payton permitió solamente 278.2 yardas por partido en 2025, segunda mejor cifra de la NFL, y ahora agregó a Jaylen Waddle para potenciar el ataque aéreo. Su calendario inicial es exigente, pero defensa, línea ofensiva, entrenador y quarterback forman la estructura más completa de la conferencia. 2. Buffalo Bills Mientras Josh Allen esté saludable, Buffalo será candidato al Super Bowl. Los Bills han superado la barrera de 10.5 victorias durante seis temporadas consecutivas y reforzaron su ofensiva con DJ Moore. Joe Brady ascendió a entrenador en jefe, por lo que el sistema que favoreció a Allen tendrá continuidad. La defensa fue séptima en yardas permitidas y primera contra el pase en 2025; la gran interrogante sigue siendo si Buffalo podrá trasladar esa consistencia a enero. 3. Baltimore Ravens Lamar Jackson y Derrick Henry convierten a Baltimore en una amenaza inmediata. Los Ravens apenas ganaron ocho encuentros en 2025, pero Jackson se perdió cuatro juegos y compitió limitado físicamente durante buena parte de la campaña. Jesse Minter tomó el mando y Trey Hendrickson llegó para transformar la presión al quarterback. Las casas de apuestas colocan a Baltimore entre los grandes favoritos para conquistar la AFC, aunque su defensa deberá recuperarse después de finalizar 24 en yardas permitidas.

4. New England Patriots El campeón defensor de la AFC conserva a Drake Maye, subcampeón en la votación al MVP, y añadió a A.J. Brown, Romeo Doubs, Alijah Vera-Tucker y el novato Caleb Lomu. Nueva Inglaterra ganó 14 partidos y llegó encendido a los Playoffs: terminó cuarto en DVOA ponderado, métrica que asigna mayor valor al rendimiento reciente. La duda está en las bajas de varios titulares y en una línea ofensiva expuesta durante la derrota ante Seattle en el Super Bowl LX. 5. Jacksonville Jaguars El equipo más subestimado de la Americana. Jacksonville terminó 13-4, ganó sus últimos ocho compromisos de temporada regular y conservó a 19 titulares. Trevor Lawrence dio el paso que la franquicia esperaba dentro del sistema de Liam Coen, mientras la defensa terminó primera contra la carrera, con apenas 85.6 yardas permitidas por juego. Su 21.5 por ciento de DVOA proyectado para 2026 fue el segundo mejor registro entre los equipos de la AFC. 6. Houston Texans La defensa más dominante de la conferencia pertenece a Houston. Los Texans encabezaron la NFL con solamente 277.2 yardas permitidas por encuentro y reforzaron la protección de C.J. Stroud con Wyatt Teller, Braden Smith y el novato Keylan Rutledge. David Montgomery ofrece una alternativa para equilibrar el ataque. Sin embargo, Stroud deberá recuperarse de una postemporada en la que acumuló siete entregas de balón en dos juegos.

7. Cincinnati Bengals Ningún equipo de esta zona media posee un techo ofensivo tan alto. Joe Burrow, Ja’Marr Chase y un ataque agresivo pueden derrotar a cualquiera, pero la disponibilidad del quarterback determina todo el proyecto. Burrow perdió gran parte de 2025 y Cincinnati acabó penúltimo de la NFL en defensa total, con 380.9 yardas recibidas por partido. Los Bengals invirtieron recursos para corregir esa unidad; si el cambio funciona, podrían saltar rápidamente al Top 5. 8. Kansas City Chiefs Patrick Mahomes mantiene a Kansas City dentro de la conversación, pero el prestigio ya no basta para colocarlo entre los primeros. Los Chiefs vienen de una temporada de seis triunfos y afrontan visitas ante Bills, Bengals, Rams y Seahawks. Mahomes está proyectado para reaparecer en la Semana 1, aunque persisten dudas en la línea ofensiva, el cuerpo de receptores y una secundaria reconstruida. ESPN los ubicó 13 de la NFL y NFL.com en el puesto 15: señales claras de que deben recuperar credibilidad. 9. Los Angeles Chargers Justin Herbert tendrá a Mike McDaniel como coordinador ofensivo y recuperará a los tackles Joe Alt y Rashawn Slater. La defensa terminó quinta en yardas permitidas durante 2025 y la ofensiva contará con un backfield versátil encabezado por Omarion Hampton. El talento existe, pero los Chargers necesitan proteger a Herbert y dejar de ser un equipo atractivo en septiembre que pierde fuerza cuando aumenta la presión.

10. Indianapolis Colts Indianápolis fue mejor de lo que indica su registro. Los Colts terminaron prácticamente empatados con Houston en el cuarto lugar del DVOA 2025 y Jonathan Taylor encabezó la NFL con 835 yardas después del contacto. El regreso de Daniel Jones tras la lesión en el tendón de Aquiles definirá sus posibilidades. La línea es sólida, pero la salida de Michael Pittman Jr. dejó un grupo de receptores corto y dependiente de Alec Pierce. 11. Pittsburgh Steelers Pittsburgh ganó la AFC Norte en 2025, pero comienza una transición delicada. Mike McCarthy reemplazó a Mike Tomlin y se reencontró con Aaron Rodgers, quien disputará su temporada final a los 42 años. La llegada de Michael Pittman Jr. mejora el ataque, mientras la defensa conserva talento para sostener partidos cerrados. El problema será mantener durante 17 semanas a un quarterback veterano dentro de una división mucho más fuerte. 12. Tennessee Titans Cam Ward puede convertir a Tennessee en la sorpresa de la zona baja. El quarterback inicia su segundo año acompañado por el receptor Carnell Tate, cuarta selección global del Draft, y Wan’Dale Robinson. Brian Daboll dirigirá la ofensiva y Robert Saleh buscará construir una defensa más agresiva. Los Titans solo consiguieron seis victorias en las últimas dos temporadas, pero cuentan con más argumentos para crecer que el resto de los equipos en reconstrucción.

13. Cleveland Browns Cleveland permitió apenas 283.6 yardas por juego, cuarta mejor defensa de 2025, pero perdió al vigente Jugador Defensivo del Año, Myles Garrett. El ataque continúa atrapado entre Deshaun Watson y Shedeur Sanders, mientras Todd Monken estrena proyecto desde el banquillo. La defensa puede mantener cerrados algunos partidos; la falta de estabilidad en la posición más importante limita cualquier expectativa mayor. 14. New York Jets Geno Smith tendrá mejores herramientas de las que encontró en sus últimas etapas: Garrett Wilson, Breece Hall y el novato Omar Cooper. Aun así, Smith tiene 35 años, juega para su tercer equipo en tres campañas y deberá levantar una franquicia que terminó 3-14. La defensa arrastra lesiones y permitió 355.6 yardas por encuentro en 2025. Los Jets pueden mejorar, aunque su margen de error será mínimo. 15. Las Vegas Raiders Las Vegas comienza un nuevo ciclo con Klint Kubiak, Kirk Cousins y Fernando Mendoza, primera selección global del Draft. Brock Bowers sigue siendo su jugador más peligroso y la línea ofensiva fue reforzada para evitar el desastre de 2025. El problema es la cantidad de piezas nuevas y la poca profundidad en receptores. Los Raiders parecen preparados para competir mejor, pero no para desafiar a los tres contendientes de su división.

16. Miami Dolphins Miami ocupa el fondo después de desmontar buena parte de su plantilla. Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, Jaylen Waddle y Bradley Chubb dejaron la organización, mientras Malik Willis tendrá su primera oportunidad como titular permanente. De’Von Achane es el arma más explosiva, pero carece de acompañamiento y la secundaria también luce vulnerable. Además, los Dolphins enfrentan uno de los calendarios más difíciles de la Liga y su total de victorias proyectado se desplomó a 4.5. La AFC 2026 ya no gira exclusivamente alrededor de Mahomes. Denver posee el plantel más profundo; Buffalo y Baltimore tienen a los quarterbacks capaces de cambiar cualquier partido; Nueva Inglaterra defiende su corona, y Jacksonville y Houston amenazan con romper las jerarquías. El margen entre los primeros nueve lugares es reducido, pero la distancia con Miami, Las Vegas y los Jets parece considerable antes del primer kickoff.