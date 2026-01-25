Barrida y Bicampeonato: Charros se coronan en la Liga del Pacífico tras vencer a Tomateros
Jalisco derrotó 8-6 a Culiacán en la Final de la Liga Mexicana del Pacífico, consagrándose con el título consecutivo tras quedar 4-0 en la serie
Los Charros de Jalisco confirmaron su dominio en el béisbol invernal al proclamarse bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico luego de vencer 8-6 a los Tomateros de Culiacán en el Juego 4 de la Serie Final.
Con este resultado, la novena jalisciense completó la barrida 4-0 y aseguró el campeonato ante su afición en el Estadio Panamericano.
El encuentro decisivo fue una muestra del poder ofensivo y la solidez colectiva de Charros, que tomó ventaja desde los primeros innings y supo manejar el cierre del juego pese a los intentos de reacción de Tomateros.
La pizarra final de 8-6 reflejó un duelo intenso, con momentos de presión en las últimas entradas, pero con Jalisco manteniendo el control para sellar la victoria y el título.
A lo largo de la Serie Final, Charros impuso condiciones tanto en casa como en patio ajeno, destacando por su producción oportuna, la profundidad de su lineup y un pitcheo que respondió en los momentos clave.
La barrida sobre Culiacán confirmó la superioridad del conjunto tapatío, que no concedió margen de maniobra a uno de los equipos más históricos y ganadores del circuito.
Con este campeonato, Charros de Jalisco alcanzó su bicampeonato consecutivo y reafirmó su lugar como una de las organizaciones más consistentes de la LMP en los últimos años.
El título también le otorga el derecho de representar a México en la Serie del Caribe 2026, donde buscará trasladar su dominio local al plano internacional.
La coronación ante Tomateros no solo consolida el proyecto deportivo de Charros, sino que también fortalece su identidad como protagonista del béisbol invernal mexicano, cerrando una temporada redonda con el trofeo en casa y escribiendo una nueva página dorada en su historia reciente.