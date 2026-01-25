Barrida y Bicampeonato: Charros se coronan en la Liga del Pacífico tras vencer a Tomateros

Los Charros de Jalisco confirmaron su dominio en el béisbol invernal al proclamarse bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico luego de vencer 8-6 a los Tomateros de Culiacán en el Juego 4 de la Serie Final.

Con este resultado, la novena jalisciense completó la barrida 4-0 y aseguró el campeonato ante su afición en el Estadio Panamericano.

El encuentro decisivo fue una muestra del poder ofensivo y la solidez colectiva de Charros, que tomó ventaja desde los primeros innings y supo manejar el cierre del juego pese a los intentos de reacción de Tomateros.

La pizarra final de 8-6 reflejó un duelo intenso, con momentos de presión en las últimas entradas, pero con Jalisco manteniendo el control para sellar la victoria y el título.