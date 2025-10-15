Blue Jays aplastan a Mariners y extienden la Serie de Campeonato

Los Blue Jays de Toronto respondieron en el momento justo. Con un pitcheo dominante de Shane Bieber y una ofensiva que explotó en los momentos clave, el equipo canadiense se impuso por marcador de 13-4 a los Mariners de Seattle en el T-Mobile Park, en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El abridor Bieber controló a la ofensiva local durante seis entradas, permitiendo solo dos carreras y dejando sin margen de reacción a los Mariners, que se vieron superados desde la segunda mitad del encuentro.

El ataque de los Blue Jays fue encabezado por Vladímir Guerrero Jr., quien volvió a destacar con el madero al conectar cuadrangular y producir carreras clave para su equipo. También se unieron a la fiesta ofensiva Alejandro Kirk, George Springer, Addison Barger y Andrés Giménez, todos con batazos de cuatro esquinas que marcaron el rumbo del partido.