Blue Jays aplastan a Mariners y extienden la Serie de Campeonato
Con seis entradas sólidas de Shane Bieber y cinco cuadrangulares de su ofensiva, el equipo canadiense forzó al menos un quinto partido en la eliminatoria
Los Blue Jays de Toronto respondieron en el momento justo. Con un pitcheo dominante de Shane Bieber y una ofensiva que explotó en los momentos clave, el equipo canadiense se impuso por marcador de 13-4 a los Mariners de Seattle en el T-Mobile Park, en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
El abridor Bieber controló a la ofensiva local durante seis entradas, permitiendo solo dos carreras y dejando sin margen de reacción a los Mariners, que se vieron superados desde la segunda mitad del encuentro.
El ataque de los Blue Jays fue encabezado por Vladímir Guerrero Jr., quien volvió a destacar con el madero al conectar cuadrangular y producir carreras clave para su equipo. También se unieron a la fiesta ofensiva Alejandro Kirk, George Springer, Addison Barger y Andrés Giménez, todos con batazos de cuatro esquinas que marcaron el rumbo del partido.
En contraste, George Kirby, lanzador abridor de los Mariners, solo pudo mantenerse en la lomita durante cuatro entradas antes de ser retirado, tras permitir múltiples imparables y una diferencia amplia en el marcador.
El único momento de respiro para Seattle llegó con el cuadrangular de Randy Arozarena, su primero en la postemporada, aunque el batazo sirvió únicamente para evitar el blanqueo y recortar la diferencia en un juego que ya estaba definido.
Con esta victoria, los Blue Jays de Toronto redujeron la ventaja en la serie y aseguraron que la eliminatoria se extienda al menos a un quinto juego. Los próximos compromisos se mantendrán en el T-Mobile Park, donde los Mariners de Seattle buscarán aprovechar la localía para cerrar la serie, mientras que los canadienses intentarán forzar el regreso a casa.
Si Toronto logra empatar o ganar el siguiente encuentro, la serie regresará al Rogers Centre para disputar los juegos seis y siete, de ser necesarios, en una definición que promete mantenerse abierta hasta el final.