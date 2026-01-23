Charros toman ventaja 2-0 sobre Tomateros y buscan el título de la Liga del Pacífico en Jalisco

Los Charros de Jalisco dieron un golpe de autoridad en la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico al conseguir dos triunfos consecutivos como visitantes ante los Tomateros de Culiacán, resultados que los colocan con ventaja de 2-0 y a solo dos victorias de conquistar el título de la temporada 2025-26, ahora con la serie mudándose a territorio jalisciense.

El primer capítulo de la Final, disputado en el estadio de los Tomateros, fue controlado por la novena tapatía, que se impuso 6-2 con una ofensiva oportuna desde los primeros innings.

Los Charros marcaron diferencia en momentos clave y encontraron en Mateo Gil a uno de sus hombres más productivos, al responder con batazos de poder y carreras impulsadas que inclinaron el juego a su favor, mientras el pitcheo supo contener a la ofensiva guinda.

Para el Juego 2, la escuadra dirigida por Benjamín Gil confirmó su dominio con una victoria más amplia de 10-6, en un duelo donde la ofensiva volvió a ser protagonista.

Los bates jaliscienses atacaron temprano y mantuvieron la presión durante todo el encuentro, con aportaciones importantes de los hermanos Ornelas, además de una labor sólida desde la lomita encabezada por Manny Bañuelos, suficiente para frenar cualquier intento de reacción de Culiacán y asegurar la barrida en patio ajeno.