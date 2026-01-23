Charros toman ventaja 2-0 sobre Tomateros y buscan el título de la Liga del Pacífico en Jalisco

Béisbol
/ 23 enero 2026
    Charros toman ventaja 2-0 sobre Tomateros y buscan el título de la Liga del Pacífico en Jalisco
    Charros de Jalisco celebran uno de sus triunfos ante Tomateros de Culiacán en la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. FOTO: X

Con triunfos de 6-2 y 10-6 en Culiacán, Charros regresa a Jalisco con la serie final a su favor y la oportunidad de acercarse al campeonato de la Liga ARCO

Los Charros de Jalisco dieron un golpe de autoridad en la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico al conseguir dos triunfos consecutivos como visitantes ante los Tomateros de Culiacán, resultados que los colocan con ventaja de 2-0 y a solo dos victorias de conquistar el título de la temporada 2025-26, ahora con la serie mudándose a territorio jalisciense.

El primer capítulo de la Final, disputado en el estadio de los Tomateros, fue controlado por la novena tapatía, que se impuso 6-2 con una ofensiva oportuna desde los primeros innings.

Los Charros marcaron diferencia en momentos clave y encontraron en Mateo Gil a uno de sus hombres más productivos, al responder con batazos de poder y carreras impulsadas que inclinaron el juego a su favor, mientras el pitcheo supo contener a la ofensiva guinda.

TE PUEDE INTERESAR: Oaxaqueña Miriam Morales conquista el 33K del Hong Kong 100 y firma victoria histórica para México

Para el Juego 2, la escuadra dirigida por Benjamín Gil confirmó su dominio con una victoria más amplia de 10-6, en un duelo donde la ofensiva volvió a ser protagonista.

Los bates jaliscienses atacaron temprano y mantuvieron la presión durante todo el encuentro, con aportaciones importantes de los hermanos Ornelas, además de una labor sólida desde la lomita encabezada por Manny Bañuelos, suficiente para frenar cualquier intento de reacción de Culiacán y asegurar la barrida en patio ajeno.

Con estos resultados, Charros regresan a casa con la serie a su favor y la posibilidad real de encaminarse al campeonato.

La Final continúa mañana en el Estadio Panamericano de Zapopan, donde Jalisco buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para ampliar la ventaja y quedar a un solo paso del título de la Liga ARCO.

La serie, pactada al mejor de siete juegos, presenta un escenario inmejorable para los Charros, que intentarán mantener la misma fórmula.

Temas


Liga Mexicana Del Pacífico
previa
resultados

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


Charros de Jalisco
Tomateros de Culiacán

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

