Novena de Coahuila arrolla a Querétaro y liga cuatro triunfos en Tepic

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Béisbol
/ 30 abril 2026
    Novena de Coahuila arrolla a Querétaro y liga cuatro triunfos en Tepic
    La ofensiva coahuilense respondió nuevamente con bateo oportuno para ampliar la ventaja. FOTO: INEDEC
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La selección de Coahuila continúa con paso invicto en la Olimpiada Nacional 2026 tras vencer por nocaut 15-1 a Querétaro

La novena de Coahuila mantiene paso firme en la Olimpiada Nacional 2026 y sumó su cuarta victoria consecutiva tras imponerse con claridad 15-1 a Querétaro, resultado que se decretó por nocaut en la quinta entrada dentro de la actividad celebrada en Tepic, Nayarit.

El representativo estatal volvió a mostrar consistencia tanto en el pitcheo como en la ofensiva, dos factores que han marcado su desempeño en el torneo. Desde el arranque del encuentro, Coahuila tomó el control con una salida sólida de Josué Soto, quien trabajó tres entradas sin permitir daño, limitando a la ofensiva rival y marcando el ritmo del juego.

https://vanguardia.com.mx/deportes/coahuila-alcanza-18-medallas-en-tiro-con-arco-en-la-olimpiada-nacional-FI20392171

Con la ventaja en la pizarra, el relevo también cumplió. Brandon Martínez subió al montículo para cerrar el compromiso y lo hizo con dos entradas en las que únicamente aceptó una carrera, suficiente para mantener la diferencia que permitió aplicar la regla del nocaut.

A la par del trabajo desde la lomita, la ofensiva respondió de manera oportuna. Fernando Rivas tuvo una jornada destacada al conectar tres imparables en cuatro turnos, mientras que Héctor Sánchez aportó dos hits en el mismo número de oportunidades oficiales, contribuyendo al amplio marcador. La producción colectiva volvió a ser clave para que el equipo resolviera el encuentro sin complicaciones.

Este resultado se suma a los obtenidos en jornadas anteriores, donde Coahuila inició su participación con triunfo ante Nayarit. Posteriormente, en una doble cartelera, logró imponerse a Ciudad de México por 8-6 y a Yucatán por 9-8, ambos duelos más cerrados pero que también evidenciaron la capacidad del equipo para responder en momentos determinantes.

Con cuatro victorias en fila, la novena coahuilense se coloca en una posición favorable dentro de su grupo y mantiene el invicto en la competencia. El siguiente reto será ante Sinaloa, en un duelo que definirá la supremacía del sector y que podría perfilar el camino del equipo rumbo a las siguientes fases.

El equipo llega a ese compromiso con confianza, respaldado por su rendimiento colectivo y por una ofensiva que ha sabido responder en cada uno de sus encuentros dentro del torneo nacional.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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