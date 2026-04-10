Manuel Said Aguilar: de la escuela a los Yankees de New York; lo aseguran con jugoso bono

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Deportes
/ 10 abril 2026
    Manuel Said Aguilar: de la escuela a los Yankees de New York; lo aseguran con jugoso bono
    La firma de Manuel Said Aguilar, oriundo de Poza Rica, Veracruz, con los Yankees es producto del trabajo como visor del scout, Kevin Varela. FOTO: X/FRANCYS ROMERO

El equipo de Grandes Ligas se hizo de los servicios del joven lanzador surgido de la Academia de los Pericos de Puebla y a quien auguran un gran futuro

Los New York Yankees dieron un paso inesperado en el mercado internacional al asegurar la firma del joven prospecto mexicano Manuel Said Aguilar, lanzador derecho perteneciente a la Academia de los Pericos de Puebla, quien ha despertado gran interés por su proyección.

De acuerdo con el especialista en firmas internacionales de MLB, Francys Romero, la organización neoyorquina comprometió un bono de 100 mil dólares para quedarse con el brazo del veracruzano, una cifra que lo coloca como una de las apuestas más importantes dentro del actual periodo de firmas.

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Según Romero, el monto representa el bono más alto otorgado por los Yankees a un prospecto internacional en el periodo 2025-2026, lo que evidencia el alto potencial que el club visualiza en el joven lanzador. El acuerdo se concretó durante Semana Santa, y ha llamado la atención por tratarse de una cantidad poco común en el historial de la franquicia para peloteros de este perfil.

¿QUÉ LE VIERON LOS BOMBARDEROS DEL BRONX?

Para el club de Grandes Ligas, Aguilar es un pitcher con herramientas por encima del promedio, ya sea por su velocidad, repertorio o capacidad de desarrollo. Incluso se menciona que el mexicano también puede desempeñarse como jardinero, lo que incrementa su valor dentro del sistema.

La firma del oriundo de Poza Rica, Veracruz, fue resultado del trabajo de scouting encabezado por Kevin Varela, visor de Yankees en México, quien destacó sus cualidades personales y disciplina dentro y fuera del terreno.

“Es un muchacho especial, tiene un buen comportamiento dentro y fuera del terreno... nosotros estamos felices de tenerlo”, declaró Varela recientemente, resaltando también el trabajo de su familia y entrenadores.

A pesar de la fuerte inversión, el futuro de Aguilar aún depende de su desarrollo, ya que la mayoría de los prospectos internacionales de 16 años tardan entre cuatro y seis años en llegar a MLB, y sólo una pequeña parte logra establecerse en el roster de Grandes Ligas.

Durante el actual periodo de firmas internacionales, que comenzó oficialmente el 15 de enero de 2026, los Yankees contaban con un fondo base de 5,440,000 dólares, aunque este se redujo en un millón tras la firma del agente libre Max Fried.

Aun así, la organización decidió apostar fuerte por el talento mexicano, dejando claro que en el Bronx creen que Manuel Aguilar puede convertirse en una pieza valiosa a futuro.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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