Manuel Said Aguilar: de la escuela a los Yankees de New York; lo aseguran con jugoso bono

De acuerdo con el especialista en firmas internacionales de MLB, Francys Romero , la organización neoyorquina comprometió un bono de 100 mil dólares para quedarse con el brazo del veracruzano, una cifra que lo coloca como una de las apuestas más importantes dentro del actual periodo de firmas.

Los New York Yankees dieron un paso inesperado en el mercado internacional al asegurar la firma del joven prospecto mexicano Manuel Said Aguilar , lanzador derecho perteneciente a la Academia de los Pericos de Puebla, quien ha despertado gran interés por su proyección.

Según Romero, el monto representa el bono más alto otorgado por los Yankees a un prospecto internacional en el periodo 2025-2026, lo que evidencia el alto potencial que el club visualiza en el joven lanzador. El acuerdo se concretó durante Semana Santa, y ha llamado la atención por tratarse de una cantidad poco común en el historial de la franquicia para peloteros de este perfil.

¿QUÉ LE VIERON LOS BOMBARDEROS DEL BRONX?

Para el club de Grandes Ligas, Aguilar es un pitcher con herramientas por encima del promedio, ya sea por su velocidad, repertorio o capacidad de desarrollo. Incluso se menciona que el mexicano también puede desempeñarse como jardinero, lo que incrementa su valor dentro del sistema.

La firma del oriundo de Poza Rica, Veracruz, fue resultado del trabajo de scouting encabezado por Kevin Varela, visor de Yankees en México, quien destacó sus cualidades personales y disciplina dentro y fuera del terreno.

“Es un muchacho especial, tiene un buen comportamiento dentro y fuera del terreno... nosotros estamos felices de tenerlo”, declaró Varela recientemente, resaltando también el trabajo de su familia y entrenadores.

A pesar de la fuerte inversión, el futuro de Aguilar aún depende de su desarrollo, ya que la mayoría de los prospectos internacionales de 16 años tardan entre cuatro y seis años en llegar a MLB, y sólo una pequeña parte logra establecerse en el roster de Grandes Ligas.