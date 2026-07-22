Del primer jonrón al hospital: Kuroda-Grauer sufre ruptura testicular en juego de MLB

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    Del primer jonrón al hospital: Kuroda-Grauer sufre ruptura testicular en juego de MLB
    Joshua Kuroda-Grauer abandonó el juego de los Athletics después de recibir un doloroso impacto en la zona inguinal. FOTO: AP

El novato permaneció en el encuentro, conectó un sencillo y defendió otra media entrada antes de ser hospitalizado y operado de emergencia

Lo que parecía una contusión terminó en una lesión mucho más grave. Joshua Kuroda-Grauer, novato de los Athletics, fue sometido a una cirugía de emergencia tras sufrir una ruptura testicular durante el triunfo 5-2 sobre los Diamondbacks de Arizona, en un doloroso episodio ocurrido en el Chase Field de Phoenix.

La jugada se presentó en la quinta entrada del encuentro del lunes. El infielder conectó de foul un lanzamiento que rebotó directamente en la zona inguinal, por lo que cayó al suelo y permaneció durante varios minutos mientras recibía atención médica.

Kuroda-Grauer decidió continuar. Tres lanzamientos después pegó una línea al jardín central para firmar un sencillo y todavía salió a defender la tercera base en el cierre del quinto inning.

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Sin embargo, Donovan Walton ocupó su lugar antes de la parte baja del sexto episodio.

Los Athletics informaron inicialmente que el pelotero de 23 años había abandonado el juego por una contusión testicular. Trasladado al St. Joseph’s Hospital de Phoenix, un ultrasonido reveló la ruptura y obligó a intervenirlo de urgencia.

El club lo colocó en la lista de lesionados por 10 días y, aunque descansa cómodamente, todavía no existe una fecha para su regreso.

El mánager Mark Kotsay, quien visitó al novato en el hospital, destacó su fortaleza por permanecer en el juego, conectar un hit y disputar media entrada más a la defensiva pese a la lesión. También aseguró que se encontraba de buen ánimo.

La lesión interrumpió una noche histórica para Kuroda-Grauer. En el segundo inning había conectado ante Mitch Bratt el primer jonrón de su carrera en Grandes Ligas, un batazo solitario proyectado a 416 pies.

Terminó de 3-2 y llegó a ocho partidos de más de un imparable en apenas 16 apariciones. El novato brilló.

Desde su debut del 29 de junio, batea .417, con 25 hits en 60 turnos, un jonrón y cuatro impulsadas. Sus 25 imparables igualaron el récord de los Athletics para un jugador en sus primeros 16 juegos, fijado por Eddie Murphy en 1912.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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