Paren esa locura: Mookie Betts propone terminar los juegos cuando lance un jugador de posición en vez de un pitcher

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    Paren esa locura: Mookie Betts propone terminar los juegos cuando lance un jugador de posición en vez de un pitcher
    Mookie Betts criticó el creciente uso de jugadores de posición como lanzadores en juegos definidos y propuso que esos encuentros concluyan de inmediato. FOTO: ESPECIAL

La estrella de los Dodgers criticó el creciente uso de jugadores ‘espontáneos’ en juegos definidos y propuso se concluyan de inmediato. La MLB ha intentado limitar la práctica, pero sigue siendo una estrategia frecuente

La MLB ha transformado el béisbol en los últimos años con medidas como el reloj de lanzamiento y el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS). Sin embargo, para Mookie Betts, aún existe una práctica que deteriora el espectáculo: el uso de jugadores de posición como lanzadores cuando un partido ya está prácticamente definido.

Durante el receso del Juego de Estrellas 2026, la figura de los Dodgers de Los Ángeles expresó su inconformidad en una entrevista con Sports Illustrated y lanzó una propuesta que ya genera debate en el béisbol.

”Una vez que los jugadores de posición entran a lanzar, simplemente se da por terminado el juego. Eso es todo. Si vas perdiendo por 10 carreras y entra un jugador de posición, el día terminó”, afirmó Betts.

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El ocho veces All-Star considera que la MLB debería finalizar automáticamente el encuentro cuando un equipo recurra a un jugador de posición para lanzar en una derrota o victoria por amplio margen.

Para Betts, la situación tampoco beneficia a los bateadores.

”Si conectas un hit, era lo que se esperaba. Pero conseguirlo tampoco es sencillo. Y si te ponchan, dirán que te eliminó un jugador de posición. Prefiero irme a casa en ese momento”, explicó.

Lo que hace algunos años era una curiosidad, hoy se ha convertido en una escena habitual dentro de las Grandes Ligas.

En 2008 hubo 3 apariciones de jugadores de posición como lanzadores, en 2019: 90; en 2022: 132, la mayor cantidad en la historia de la MLB. En 2025: 131 apariciones y en 2026 (hasta el Juego de Estrellas): 83 apariciones, realizadas por 39 jugadores de posición diferentes.

Ante el incremento de estos casos, la MLB modificó el reglamento en 2023 para limitar esta práctica. Actualmente, un jugador de posición solo puede lanzar en entradas extra, cuando su equipo pierde por ocho carreras o más, o gana por diez o más en la novena entrada.

Pese a esas restricciones, los equipos continúan recurriendo a esta estrategia para preservar a sus relevistas en encuentros que consideran prácticamente resueltos.

Uno de los ejemplos más representativos de la temporada es el del receptor de los Rockies de Colorado, Brett Sullivan, quien ya ha lanzado seis entradas en cinco apariciones, todas durante derrotas por amplio margen.

Mientras algunos aficionados consideran estos episodios parte del folclore del béisbol, otros, como Betts, creen que restan seriedad a la competencia y afectan la calidad del espectáculo.

En lo deportivo, los Dodgers continúan como uno de los equipos más sólidos de las Grandes Ligas al liderar la Liga Nacional con marca de 61-36, mientras que Betts atraviesa una campaña discreta con el madero, al registrar promedio de .235, porcentaje de embasado de .293, slugging de .416 y 11 cuadrangulares en 60 partidos.

Más allá de sus números, el jardinero sigue siendo una de las voces más influyentes de la MLB, y su propuesta promete alimentar el debate sobre hasta dónde deben llegar las reglas para proteger la competitividad y el espectáculo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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