Emmanuel Clase es detenido en Nueva York por presunto vínculo con apuestas ilegales

El beisbolista dominicano Emmanuel Clase, uno de los cerradores más dominantes de la MLB en los últimos años, fue detenido este miércoles a su llegada al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

La detención ocurre en el marco de una investigación federal que lo señala por participar en un esquema de manipulación de lanzamientos para beneficiar apuestas ilegales durante partidos de los Guardians de Cleveland.

DETENCIÓN EN EL AEROPUERTO JFK

De acuerdo con reportes oficiales, Clase arribó a Nueva York procedente de República Dominicana y fue arrestado de inmediato por autoridades federales. El lanzador, de 27 años, será presentado ante una corte de Brooklyn, donde enfrentará cargos que van desde fraude electrónico y servicios honestos hasta lavado de dinero y cohecho.

Las autoridades han detallado que Clase habría aceptado sobornos para ejecutar lanzamientos específicos —como bolas en vez de strikes o cambios de velocidad predecibles— con el fin de favorecer apuestas tipo “prop bets”.