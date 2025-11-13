Emmanuel Clase es detenido en Nueva York por presunto vínculo con apuestas ilegales
El cerrador de los Cleveland Guardians fue arrestado en el aeropuerto JFK, acusado de manipular lanzamientos para favorecer apuestas deportivas en Grandes Ligas
El beisbolista dominicano Emmanuel Clase, uno de los cerradores más dominantes de la MLB en los últimos años, fue detenido este miércoles a su llegada al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
La detención ocurre en el marco de una investigación federal que lo señala por participar en un esquema de manipulación de lanzamientos para beneficiar apuestas ilegales durante partidos de los Guardians de Cleveland.
DETENCIÓN EN EL AEROPUERTO JFK
De acuerdo con reportes oficiales, Clase arribó a Nueva York procedente de República Dominicana y fue arrestado de inmediato por autoridades federales. El lanzador, de 27 años, será presentado ante una corte de Brooklyn, donde enfrentará cargos que van desde fraude electrónico y servicios honestos hasta lavado de dinero y cohecho.
Las autoridades han detallado que Clase habría aceptado sobornos para ejecutar lanzamientos específicos —como bolas en vez de strikes o cambios de velocidad predecibles— con el fin de favorecer apuestas tipo “prop bets”.
El esquema habría generado ganancias estimadas entre 400 mil y 460 mil dólares para los apostadores involucrados.
EL ESCÁNDALO QUE SACUDE A LAS GRANDES LIGAS
El caso también involucra a su compañero de equipo, Luis Leandro Ortiz, quien enfrenta cargos similares. Ambos jugadores ya habían sido colocados por la MLB en licencia administrativa desde julio de 2025, cuando se hicieron públicos los primeros indicios de manipulación de apuestas.
Para la liga, este episodio representa una de las crisis de integridad más graves en la era moderna. Con la expansión de las apuestas deportivas y la popularidad de las “prop bets”, la MLB enfrenta un desafío sin precedentes para evitar que el juego sea vulnerado desde adentro.
QUÉ SIGUE PARA EMMANUEL CLASE
De ser hallado culpable, el cerrador podría enfrentar severas penas de prisión y una posible suspensión de por vida en las Grandes Ligas.
Clase, reconocido por su recta cortada y ganador en múltiples ocasiones del premio al Relevista del Año de la Liga Americana, ve su carrera en riesgo tras este escándalo.
La MLB confirmó que continuará colaborando con las autoridades federales mientras evalúa sanciones internas y medidas adicionales para reforzar la vigilancia en torno a las apuestas deportivas dentro del béisbol profesional.