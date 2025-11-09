Pitchers de los Guardians de Cleveland son investigados por presunto amaño de partidos

/ 9 noviembre 2025
    Pitchers de los Guardians de Cleveland son investigados por presunto amaño de partidos
    Si se sumaran las penas máximas que pudiesen recibir, ambos pitchers podrían enfrentar más de 60 años de prisión. FOTO: AP

Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron señalados por la justicia federal de Estados Unidos por supuestamente manipular lanzamientos para favorecer apuestas deportivas

La organización de los Guardians de Cleveland enfrenta un escándalo de gran impacto en la MLB, luego de que los pitchers Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueran acusados formalmente por autoridades federales debido a su posible participación en un esquema de manipulación de lanzamientos con el objetivo de beneficiar apuestas deportivas.

Ambos jugadores fueron colocados en licencia pagada mientras continúan las indagatorias.

LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los lanzadores habrían colaborado con apostadores externos para alterar resultados específicos dentro de los juegos, principalmente mediante el control de lanzamientos puntuales.

TE PUEDE INTERESAR: Triunfa el AEK de Atenas con gol de Orbelín Pineda ante el OFI Creta

Este tipo de apuestas, conocidas como “prop bets”, no buscan influir en el resultado final del partido, sino en acciones dentro de cada turno al bate.

La acusación señala que desde 2023, Clase habría acordado modificar la velocidad, ubicación o tipo de sus lanzamientos en determinados turnos, mientras que Ortiz se habría sumado al esquema durante la temporada 2025.

A cambio, ambos habrían recibido pagos en efectivo provenientes de redes de apostadores.

LOS CARGOS QUE ENFRENTAN

Los cargos incluyen fraude con cable, fraude en servicios honestos, conspiración para influir en resultados deportivos y lavado de dinero.

De ser encontrados culpables, podrían enfrentar varios años de prisión, además de suspensiones severas por parte de la MLB, que podría llegar incluso a la inhabilitación permanente.

La liga, por su parte, informó que se encuentra colaborando con las autoridades y que esperará las conclusiones oficiales antes de emitir sanciones deportivas definitivas.

IMPLICACIONES PARA LOS GUARDIANS Y LA MLB

La situación genera preocupación sobre la integridad competitiva en el beisbol, particularmente en una era donde las apuestas deportivas están ampliamente legalizadas en Estados Unidos.

El caso podría ser un precedente clave para la regulación de la relación entre deportistas profesionales y casas de apuestas.

Mientras tanto, los Guardians de Cleveland deberán abrir la campaña 2026 sin dos brazos clave de su rotación y bullpen, en un contexto donde las decisiones de la liga podrían tardar meses.

