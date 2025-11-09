Pitchers de los Guardians de Cleveland son investigados por presunto amaño de partidos

La organización de los Guardians de Cleveland enfrenta un escándalo de gran impacto en la MLB, luego de que los pitchers Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueran acusados formalmente por autoridades federales debido a su posible participación en un esquema de manipulación de lanzamientos con el objetivo de beneficiar apuestas deportivas.

Ambos jugadores fueron colocados en licencia pagada mientras continúan las indagatorias.

LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los lanzadores habrían colaborado con apostadores externos para alterar resultados específicos dentro de los juegos, principalmente mediante el control de lanzamientos puntuales.

TE PUEDE INTERESAR: Triunfa el AEK de Atenas con gol de Orbelín Pineda ante el OFI Creta

Este tipo de apuestas, conocidas como “prop bets”, no buscan influir en el resultado final del partido, sino en acciones dentro de cada turno al bate.