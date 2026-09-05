Carrera Todo México Salvando Vidas 2026: Saltillo corre este domingo

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    Carrera Todo México Salvando Vidas 2026: Saltillo corre este domingo
    La medalla de esta edición corresponde a la letra “O” y forma parte de la colección de Todo México Salvando Vidas. FOTO: CRUZ ROJA
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Correr, caminar y convivir en familia tendrá un propósito adicional este domingo: apoyar a la Cruz Roja y promover hábitos saludables entre la comunidad

Saltillo se prepara para recibir este domingo 6 de septiembre la séptima edición de la carrera nacional Todo México Salvando Vidas, una jornada que reunirá a familias, corredores y caminantes con un objetivo que va más allá de completar una distancia: apoyar la labor de la Cruz Roja Mexicana y promover la prevención y los hábitos saludables.

La cita será en la Ruta Recreativa, con salida desde el Instituto Tecnológico de Saltillo a las 7:00 horas. La organización contempla tres modalidades: 10K, 5K y caminata de 3 kilómetros, por lo que la convocatoria está dirigida tanto a corredores habituales como a personas que buscan participar en una actividad familiar.

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La delegación estatal de la Cruz Roja espera reunir alrededor de 850 participantes en esta edición, que se desarrolla de manera simultánea en los 32 estados del país.

Más que una competencia enfocada en el cronómetro, el evento busca generar un espacio de convivencia y activación física. Por ello, también podrán participar niños, personas que recorran la ruta en bicicleta o patines y mascotas, ya que la carrera tiene carácter pet friendly.

CADA INSCRIPCIÓN SE CONVIERTE EN APOYO

Uno de los aspectos que da sentido a la convocatoria es el destino de los recursos obtenidos. La inscripción tiene un costo de 300 pesos para cualquiera de las tres modalidades y parte de lo recaudado será utilizado para fortalecer las operaciones de la institución en Coahuila.

Como ejemplo, la edición del año pasado generó aproximadamente 115 mil pesos, recursos que permitieron renovar el sistema de rastreo satelital de las 65 ambulancias que la Cruz Roja tiene distribuidas en el estado.

Para este año, entre los proyectos contemplados se encuentra el mantenimiento mayor de algunas unidades de emergencia, además de la posibilidad de apoyar la instalación de paneles solares en la delegación de Piedras Negras, una medida que ayudaría a enfrentar el elevado consumo de energía provocado por las altas temperaturas de la región.

UNA MEDALLA QUE SEGUIRÁ CRECIENDO

La actividad también tiene un componente especial para quienes han participado en ediciones anteriores. La medalla es coleccionable y en esta ocasión corresponde a la letra “O”, por lo que los corredores que siguen la serie podrán sumar una pieza más.

Aunque las inscripciones se mantienen abiertas, la Cruz Roja recomendó a los interesados registrarse cuanto antes para asegurar su playera y medalla.

TODO LISTO PARA LA SALIDA

El kit incluye playera, medalla y material de recuperación, y será entregado este sábado 5 de septiembre, de 9:00 a 17:00 horas, en las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas en Carlos Abedrop Dávila #2225, colonia Metropolitano.

Así, mañana Saltillo volverá a correr con la Cruz Roja. Esta vez, cada kilómetro tendrá un significado adicional: convertir la participación de la comunidad en recursos para que una ambulancia pueda seguir llegando cuando alguien necesite ayuda.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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