Joakim Soria, el monclovense que dejó huella en los Brewers antes de su histórico título de MLB

El primer campeonato de los Brewers de Milwaukee en las Grandes Ligas también permite recordar una conexión histórica con Coahuila. El monclovense Joakim Soria dejó su huella en la franquicia ocho años antes, cuando los Cerveceros estuvieron a una victoria de disputar el Clásico de Otoño. Milwaukee levantó su primer título el miércoles, después de vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto encuentro, celebrado en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, resultado con el que cerró la serie por idéntico marcador y puso fin a 57 años de espera desde la fundación de la organización en 1969.

Sin embargo, detrás de esta conquista existe un antecedente que involucra directamente al beisbol coahuilense, particularmente a Soria, quien llegó a los Brewers el 26 de julio de 2018, procedente de los White Sox de Chicago, mediante un intercambio que buscaba fortalecer el bullpen del equipo entonces dirigido por Craig Counsell. El lanzador nacido en Monclova disputó 26 encuentros de temporada regular con Milwaukee, registrando marca de tres victorias y una derrota, además de una efectividad de 4.09. Su experiencia resultó importante para una organización que aspiraba a regresar a los primeros planos de las Grandes Ligas. Su momento más recordado llegó el 4 de octubre de 2018, durante el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Rockies de Colorado. Soria lanzó una décima entrada perfecta, con un ponche, y terminó acreditándose el triunfo por 3-2, luego de que Mike Moustakas conectara el imparable decisivo que permitió anotar a Christian Yelich. Aquella fue la primera victoria en postemporada para el relevista coahuilense, quien terminó participando en siete encuentros de los playoffs de ese año, acumulando cuatro entradas y dos tercios, ocho ponches y registro de 1-0.

Los Brewers eliminaron 3-0 a Colorado, pero posteriormente cayeron 4-3 frente a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, quedándose a solamente un triunfo de disputar la Serie Mundial de 2018. La relación de Soria con el actual campeonato adquiere mayor relevancia al revisar los nombres que integraban aquella plantilla. Christian Yelich y Brandon Woodruff fueron compañeros del monclovense y, ocho años después, estuvieron presentes en el roster que finalmente conquistó el trofeo de las Grandes Ligas. Otro de los vínculos más llamativos aparece en el cuerpo técnico. Pat Murphy, actual mánager campeón de Milwaukee, trabajó como coach de banca durante la estancia de Soria, cuando Counsell estaba al frente del equipo. Murphy asumió posteriormente la dirección de los Cerveceros en noviembre de 2023 y culminó en 2026 una de las etapas más exitosas de la organización. El contraste entre ambas generaciones también refleja el crecimiento de Milwaukee.

Mientras que el equipo de 2018 se quedó a las puertas del Clásico de Otoño, el de 2026 firmó una temporada de 103 victorias y una postemporada de 11 triunfos y solamente dos derrotas para conquistar su primer campeonato. Aunque Joakim Soria no participó en la conquista actual, su paso por Milwaukee permanece como un antecedente significativo dentro del beisbol de Coahuila. El relevista monclovense fue parte de uno de los equipos que comenzaron a acercar a los Brewers a la gloria que finalmente alcanzaron ocho años después.