Miguel Rojas anuncia su retiro tras la eliminación de Dodgers: así se despide el héroe del bicampeonato

La eliminación de los Dodgers de Los Ángeles también marcó el adiós de uno de sus líderes. Miguel Rojas, infielder venezolano de 37 años, anunció su retiro como jugador después de que los Brewers de Milwaukee consumaran la barrida 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, frustrando el tricampeonato angelino. Tras la derrota 6-4 del jueves 15 de octubre en el Dodger Stadium, el veterano permaneció frente a su casillero sin quitarse el uniforme ni los zapatos de juego.

Con lágrimas en los ojos, anunció una decisión meditada durante meses: “Se acabó, chicos”. Su despedida coincidió con la noche más amarga del equipo. Rojas cierra 13 temporadas de Grandes Ligas y 21 años dentro del beisbol profesional. Debutó con los Dodgers en 2014, pasó ocho campañas con Miami Marlins y regresó a Los Ángeles en 2023.

Fue clave en el juego sin hit de Clayton Kershaw. Su versatilidad defensiva y liderazgo en el vestidor lo transformaron en un referente más allá de las estadísticas. Su recuerdo más espectacular quedó en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, cuando conectó un jonrón que empató la pizarra en la novena entrada frente a Toronto Blue Jays. Ese batazo resultó decisivo en la conquista del bicampeonato, después del título obtenido en 2024. También ganó en tres ocasiones consecutivas el premio Roy Campanella, que reconoce el liderazgo dentro de los Dodgers.

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La última aparición de su trayectoria tuvo un desenlace discreto: jugó dos entradas en segunda base durante el cuarto encuentro contra Milwaukee, sin llegar a tomar turno al bate. Mookie Betts y Freddie Freeman destacaron el papel de mentor y compañero que ejerció durante sus años en el equipo. Aunque deja el diamante, el venezolano no se alejará de los Dodgers. Su siguiente etapa estará vinculada al desarrollo de peloteros, con el objetivo de crecer como entrenador.

Así, mientras Los Ángeles inicia la reconstrucción tras una eliminación dolorosa, Rojas comienza otra carrera en la organización a la que ayudó a ganar dos Series Mundiales.