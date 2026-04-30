Coahuila Sub-15 avanza invicto a la final de la Olimpiada Nacional

La selección varonil Sub-15 de Coahuila confirmó su buen paso en la Olimpiada Nacional al instalarse en la gran final del torneo, luego de imponerse por marcador de 2-0 a Tabasco en la ronda de semifinales, disputada en Puebla. El conjunto coahuilense resolvió el encuentro con anotaciones de Max Armando Martínez Sánchez e Israel Barrientos Vázquez, quienes marcaron en momentos clave para asegurar el triunfo y mantener el invicto del equipo en la competencia, ahora con marca de cinco victorias sin derrota.

Desde el arranque, Coahuila mostró orden y control del balón, evitando que Tabasco generara opciones claras al frente. Con el paso de los minutos, el equipo logró reflejar esa superioridad en el marcador, primero con la definición de Martínez Sánchez y posteriormente con el tanto de Barrientos Vázquez, que terminó por sentenciar el compromiso. Este resultado da continuidad al proceso que ha seguido la escuadra Sub 15 a lo largo del torneo. En fases previas, el equipo había superado encuentros cerrados, incluyendo su avance desde la etapa de grupos y la victoria en cuartos de final ante Colima por la mínima diferencia, con anotación de Víctor Rocha.

Con esta victoria en semifinales, Coahuila se coloca a un paso de la medalla de oro y se perfila como uno de los equipos más consistentes del certamen, tanto en defensa como en ofensiva. La gran final se disputará entre el 27 y el 30 de mayo, cuando Coahuila enfrente a Tamaulipas en el Estadio Olímpico Universitario, recinto que es casa de los Pumas de la UNAM, en la Ciudad de México. El equipo buscará cerrar el torneo con el campeonato y mantener el paso perfecto que ha construido hasta ahora. La generación 2011 ha respondido en cada compromiso y tendrá ahora su prueba más exigente en el duelo por el título nacional.

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