Nueve mexicanas harán historia en la nueva Women’s Pro Baseball League
Nueve jugadoras mexicanas fueron seleccionadas en el Draft Inaugural de la Women’s Pro Baseball League, marcado por la reapertura de una liga profesional femenil en Estados Unidos tras siete décadas
La historia del beisbol profesional femenil en Estados Unidos tuvo una larga pausa que comenzó en 1954, cuando se cerró la All-American Girls Professional Baseball League. Durante décadas, ese cierre dejó sin un espacio formal a las jugadoras que buscaban desarrollarse en un circuito profesional. A pesar del esfuerzo de distintas comunidades, el deporte practicado por mujeres permaneció en ámbitos reducidos, sin una estructura que permitiera continuidad ni crecimiento.
Setenta años después, el panorama cambió de manera decisiva. La creación de la Women’s Pro Baseball League (WPBL) marcó el retorno de una liga profesional para mujeres en Estados Unidos. Con ello, se abrió nuevamente una alternativa para que las peloteras puedan competir en un calendario establecido, con equipos definidos y con oportunidades de desarrollo que habían estado ausentes por más de medio siglo.
El Draft Inaugural de la WPBL, realizado en noviembre de 2025, se convirtió en un punto de partida. En ese sorteo, que contempló 20 rondas y un total de 120 selecciones, nueve jugadoras mexicanas fueron elegidas por las cuatro franquicias fundadoras: New York, San Francisco, Los Ángeles y Boston. Su presencia representó un paso importante para el beisbol femenil mexicano, que en los últimos años ha mostrado una base sólida en competencias nacionales e internacionales.
Entre las seleccionadas destacó Samaria Benítez, elegida en la segunda ronda con el pick 31 por Los Ángeles. La jugadora originaria de Nayarit llega como shortstop tras su paso por Las Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Softbol, donde mostró un estilo defensivo que llamó la atención de los visores de la WPBL. Su incorporación posiciona a Los Ángeles con una pieza central en el cuadro interior.
Otra mexicana que vivirá su primera experiencia en la liga es María José Valenzuela, tomada por Boston en la tercera ronda con el pick 45. La sonorense, quien jugó con El Águila de Veracruz en la Liga Mexicana de Softbol, señaló que sus participaciones previas le brindaron elementos clave para afrontar el profesionalismo. Boston la proyecta como una jugadora que puede aportar seguridad en el fildeo y producción desde el plato.
Por su parte, Rosi Del Castillo fue seleccionada por San Francisco con el pick 48. La lanzadora poblana cuenta con una trayectoria que incluye su participación en la Liga Mexicana de Invierno en 2015, donde se convirtió en la primera mujer en lanzar en un circuito profesional mexicano. También ha integrado cuerpos técnicos de la Selección Mexicana Femenil. Su experiencia será parte fundamental de la estrategia de la franquicia de la bahía.
Los Ángeles también sumó a Luisa Hernández, elegida en la quinta ronda con el pick 98. La jalisciense ha desarrollado su carrera tanto en el terreno de juego como en funciones de dirección, pues fue manager de Las Olmecas de Tabasco en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol. Su perfil multifuncional le da a la franquicia una jugadora capaz de cubrir distintas responsabilidades.
Finalmente, Edith De Leija fue tomada por New York en la quinta ronda con el pick 51. La tamaulipeca llegó al draft con el reconocimiento de su desempeño internacional, después de ser distinguida como la mejor tercera base del mundo en la Copa Mundial de Beisbol Femenil. En México formó parte del equipo femenil de los Diablos Rojos, con el que consiguió dos títulos en la Liga Mexicana de Softbol.
Además de las jugadoras previamente mencionadas, el contingente mexicano incluyó a Rocío Barajas y Diana Ibarra, seleccionadas por New York para reforzar el cuadro y el pitcheo de la franquicia. También fueron elegidas por San Francisco la receptora Esthela Segovia y la lanzadora Flor Valerio, quienes completan la lista de las nueve peloteras mexicanas que participarán en la temporada inaugural de la WPBL. Con ellas, la representación nacional abarca todas las posiciones y distribuye talento en las cuatro organizaciones que integran la nueva liga.
Con este grupo de peloteras, la WPBL inicia una nueva etapa para el beisbol femenil, ofreciendo un espacio que había estado ausente durante generaciones.
Con información de Sports Illustrated
