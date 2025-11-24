Nueve mexicanas harán historia en la nueva Women’s Pro Baseball League

La historia del beisbol profesional femenil en Estados Unidos tuvo una larga pausa que comenzó en 1954, cuando se cerró la All-American Girls Professional Baseball League. Durante décadas, ese cierre dejó sin un espacio formal a las jugadoras que buscaban desarrollarse en un circuito profesional. A pesar del esfuerzo de distintas comunidades, el deporte practicado por mujeres permaneció en ámbitos reducidos, sin una estructura que permitiera continuidad ni crecimiento.

Setenta años después, el panorama cambió de manera decisiva. La creación de la Women’s Pro Baseball League (WPBL) marcó el retorno de una liga profesional para mujeres en Estados Unidos. Con ello, se abrió nuevamente una alternativa para que las peloteras puedan competir en un calendario establecido, con equipos definidos y con oportunidades de desarrollo que habían estado ausentes por más de medio siglo.

El Draft Inaugural de la WPBL, realizado en noviembre de 2025, se convirtió en un punto de partida. En ese sorteo, que contempló 20 rondas y un total de 120 selecciones, nueve jugadoras mexicanas fueron elegidas por las cuatro franquicias fundadoras: New York, San Francisco, Los Ángeles y Boston. Su presencia representó un paso importante para el beisbol femenil mexicano, que en los últimos años ha mostrado una base sólida en competencias nacionales e internacionales.

Entre las seleccionadas destacó Samaria Benítez, elegida en la segunda ronda con el pick 31 por Los Ángeles. La jugadora originaria de Nayarit llega como shortstop tras su paso por Las Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Softbol, donde mostró un estilo defensivo que llamó la atención de los visores de la WPBL. Su incorporación posiciona a Los Ángeles con una pieza central en el cuadro interior.