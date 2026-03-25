¡Paliza en el Opening Day! Yankees de Nueva York vencen a San Francisco Giants en el Oracle Park

Yankees de Nueva York iniciaron con el pie derecho su camino en la temporada 2026 de la MLB, luego de imponerse por marcador de 7-0 sobre Giants de San Francisco en el Opening Day celebrado en Oracle Park, un resultado que dejó claro el poder ofensivo de la novena neoyorquina desde el arranque de la campaña. La diferencia se construyó muy temprano. En la segunda entrada, los Bombarderos del Bronx armaron un rally de cinco carreras que inclinó por completo el juego a su favor. Más adelante, en el quinto episodio, Yankees de Nueva York sumaron dos anotaciones más para firmar la paliza sobre Giants de San Francisco y sellar una jornada inaugural redonda en territorio californiano.

Con un ataque demoledor desde la segunda entrada y una salida dominante de Max Fried, Yankees de Nueva York abrió la temporada 2026 de las Grandes Ligas con una victoria contundente de 7-0 sobre Giants de San Francisco en Oracle Park, en un juego que prácticamente quedó resuelto muy temprano y que expuso la diferencia entre ambas novenas en el arranque del calendario.

Después de un primer inning sin daño para ninguno de los dos equipos, el duelo cambió por completo en la parte alta del segundo episodio. Ahí, Yankees encontró el ritmo ante Logan Webb y armó un rally de cinco carreras que silenció el parque en San Francisco. Todo comenzó con el sencillo de Giancarlo Stanton y el pelotazo a Jazz Chisholm Jr., antes de que José Caballero conectara un imparable al izquierdo que mandó al plato la primera carrera. Luego apareció Ryan McMahon con otro sencillo productor de dos más, y poco después Austin Wells mantuvo viva la ofensiva para que Trent Grisham rematara con un triple al derecho que empujó dos anotaciones y colocó un lapidario 5-0. Con esa ventaja, el trabajo de Max Fried desde la lomita se volvió todavía más pesado para Giants. El zurdo de Yankees maniató por completo a la ofensiva local y no permitió que San Francisco encontrara ningún tipo de reacción. En la primera entrada sorteó el momento más delicado, cuando Luis Arraez negoció base por bolas y Rafael Devers conectó sencillo, pero luego dominó a Willy Adames y Jung Hoo Lee para escapar sin daño. A partir de ahí, Fried impuso condiciones: recetó ponches, obligó rodados y elevados cómodos, y mantuvo el cero sin que Giants pudiera construir una amenaza seria. Yankees todavía tuvo espacio para ampliar la diferencia en la quinta. Cody Bellinger abrió con sencillo, Ben Rice lo siguió con otro imparable y Stanton volvió a responder con hit productor para el 6-0. Después, una jugada de selección de Chisholm Jr. terminó en error de tiro del campocorto Adames, lo que permitió una carrera más para firmar el 7-0 definitivo.

Aunque la ofensiva neoyorquina ya no volvió a sumar en los innings finales, el daño estaba hecho desde hacía rato. Stanton, Wells, Grisham, McMahon y Caballero encabezaron una alineación que castigó en los momentos clave y aprovechó cada oportunidad para romper el juego. Del otro lado, Giants nunca logró despertar con el madero. Apenas conectó sencillos aislados de Devers, Heliot Ramos y Arraez, pero no encontró ni la combinación ni el batazo oportuno para meterse en el partido. Fried trabajó hasta la séptima entrada, y después el bullpen de Yankees conservó intacta la blanqueada. Ni siquiera en el cierre del noveno, cuando un error y un lanzamiento descontrolado llevaron a Adames hasta tercera, San Francisco pudo evitar irse en cero en su presentación inaugural.

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