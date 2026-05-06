¡Asunto de Estado! Blindan a Rocha Moya porque guarda los secretos de AMLO: Riva Palacio

CDMX.- El blindaje a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, es un asunto de Estado para la presidenta Claudia Sheinbaum porque su protección es, en realidad, la salvaguardia del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, asegura hoy Raymundo Riva Palacio. El sinaloense, quien ha amenazado con no hundirse solo, asegura el periodista en su columna Estrictamente Personal, es visto como un custodio de los presuntos vínculos entre el obradorismo y el narcotráfico.

“Rocha Moya es un asunto de Estado. El régimen en su totalidad lo respalda, lo exonera –pese a contar con pruebas documentales de sus actos ilegales– y, para que no quede duda, la Guardia Nacional lo está cuidando... Después de todo, es la llave que abre la puerta del oscuro santuario de Andrés Manuel López Obrador”, señala en su artículo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó la semana pasada al gobernador de vínculos con el crimen organizado, en específico de haberse aliado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas a cambio de ayuda económica y política. Y solicitó su detención con fines de extradición. Hasta el momento, el gobierno de Sheinbaum se ha negado a cumplir con la petición, argumentando que no hay pruebas sobre las acusaciones. Incluso, luego de solicitar licencia al cargo, se le ha asignado protección de la Guardia Nacional.

#Radar 📡 | Tras ser imputado por el Dpto. de Justicia de EE. UU. 🇺🇸, Rubén Rocha Moya goza de protección por parte de la Guardia Nacional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum 🇲🇽. pic.twitter.com/Us1eFU9Zv0 — Madriguera Noticias (@madriguera_news) May 4, 2026

Al respecto, Riva Palacio advierte que la negativa de la Presidenta de arrestar a Rocha responde al temor de que cumpla su amenaza. “El exgobernador tiene mucha información y ya amenazó: si me hundo, no me voy solo... pero la presidenta Claudia Sheinbaum no puede hacer mucho, salvo acuerparlo: es una bomba devastadora para el régimen como para dejarlo en la intemperie”, expone. Sin embargo, el periodista considera que con la decisión de proteger a Rocha, “Sheinbaum camina hacia un choque de trenes con el presidente Donald Trump”. ¿QUÉ OSCUROS SECRETOS LE GUARDA ROCHA A AMLO? Para Riva Palacio, la protección a Rocha Moya no es un gesto de lealtad a él, sino una medida de supervivencia para el régimen y el propio López Obrador, de quien Rocha guarda información. Entre los supuestos secretos que el sinaloense le guarda al expresidente, según Riva Palacio, se encuentran: – Encuentros en la sierra: Las supuestas incursiones del expresidente López Obrador en la Sierra Madre Occidental, “donde estaba el refugio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada”. – Financiamiento electoral: La presunta aportación de 150 millones de pesos en efectivo a la campaña presidencial de 2024. – El “Culiacanazo”: Las verdaderas razones detrás de la orden presidencial para liberar a Ovidio Guzmán. – Selección de candidatos: Los arreglos con el Cártel de Sinaloa para definir candidaturas en municipios clave.

USAN ARTILUGIOS LEGALES PARA EVITAR LA EXTRADICIÓN DE ROCHA: RIVA PALACIO Riva Palacio señala que la administración de Sheinbaum ha recurrido a artilugios, como interpretaciones “tramposas” del Tratado de Extradición de 1978, para evitar la detención de Rocha y otros nueve sinaloenses. Por ejemplo, refiere el periodista, ha invocado la falta de “urgencia” documentada para no proceder, una postura que contradice el artículo 119 constitucional, que exige la entrega de reclamados “sin demora”. “El garantismo tramposo con el que tratan ahora a Rocha Moya contrasta con la borrachera de felicidad bailando sobre la suerte del exsecretario Genaro García Luna... y la forma ilegal con la que desterraron a casi un centenar de narcotraficantes”, asevera en su artículo. Sin embargo, Riva Palacio advierte que con la defensa de Rocha el gobierno de Sheinbaum se expone a que Estados Unidos responda con el despliegue de cazarrecompensas, “para disfrazar las operaciones de sus comandos de élite” y realizar extracciones, como se hizo con Ismael “El Mayo” Zambada. También puede recurrir a la presión económica, como usar el T-MEC “para lastimar la economía” mexicana o la imposición de gravámenes a las remesas. O incluso sancionar a otro banco para golpear la certidumbre con “tres párrafos de un comunicado del Departamento del Tesoro”. El periodista considera que, ante esa situación, Sheinbaum se encuentra en un dilema: protegerse ella y su gestión como presidenta o seguir blindando a su mentor a través de Rocha Moya.

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