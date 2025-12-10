Pete Alonso deja a los Mets y firma con Orioles por 155 millones
El cañonero estadounidense pone fin a su etapa en Nueva York y se une a los Orioles con un contrato de cinco años que rompe estándares para un primera base en MLB
La novela terminó: Pete Alonso dejará a los Mets de Nueva York para emprender una nueva etapa en su carrera como uno de los bateadores más cotizados de Grandes Ligas.
El primera base llegó a un acuerdo por cinco años y 155 millones de dólares con los Orioles de Baltimore, en uno de los movimientos más fuertes del receso invernal.
El pacto, que promedia 31 millones por temporada, representa un salto histórico tanto para el jugador como para la franquicia.
Baltimore buscaba un bate de élite para reforzar a su joven núcleo competitivo, y encontró en Alonso la pieza ideal para potenciar su alineación en el exigente Este de la Liga Americana.
Su salida marca el cierre de una era para los Mets, donde se convirtió en un ícono: Alonso deja Queens como el máximo jonronero en la historia del club con 264 cuadrangulares, además de 712 carreras impulsadas en siete campañas.
A pesar de ese legado, reportes indican que la directiva neoyorquina nunca presentó una oferta formal de largo plazo, previendo que la puja económica superaría su margen.
La firma con Orioles llega también tras una temporada sobresaliente. En 2025, Alonso bateó .272 con 38 jonrones y 126 impulsadas, disputando los 162 juegos del calendario.
Su consistencia y durabilidad lo convirtieron en uno de los agentes libres más atractivos del mercado.
Para Baltimore, el impacto es inmediato: un bateador probado que agrega poder y experiencia a un proyecto ascendente.
Para los Mets, la partida abre interrogantes sobre cómo reconfigurarán su ofensiva sin su principal referente.
El movimiento no solo sacude al Este de la Liga Americana, sino a toda MLB, que ve cómo uno de los nombres más importantes del béisbol cambia de uniforme para encarar el siguiente capítulo de su carrera.