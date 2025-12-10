Pete Alonso deja a los Mets y firma con Orioles por 155 millones

La novela terminó: Pete Alonso dejará a los Mets de Nueva York para emprender una nueva etapa en su carrera como uno de los bateadores más cotizados de Grandes Ligas.

El primera base llegó a un acuerdo por cinco años y 155 millones de dólares con los Orioles de Baltimore, en uno de los movimientos más fuertes del receso invernal.

El pacto, que promedia 31 millones por temporada, representa un salto histórico tanto para el jugador como para la franquicia.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal: Fanki cancela la preventa para ‘proteger la integridad de las transacciones’

Baltimore buscaba un bate de élite para reforzar a su joven núcleo competitivo, y encontró en Alonso la pieza ideal para potenciar su alineación en el exigente Este de la Liga Americana.

Su salida marca el cierre de una era para los Mets, donde se convirtió en un ícono: Alonso deja Queens como el máximo jonronero en la historia del club con 264 cuadrangulares, además de 712 carreras impulsadas en siete campañas.