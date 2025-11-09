Triunfa el AEK de Atenas con gol de Orbelín Pineda ante el OFI Creta

El AEK de Atenas consiguió un triunfo clave en su visita al Estadio Theodoros Vardinogiannis al imponerse 0-1 al OFI Creta, en un duelo cerrado que se definió gracias a la anotación del mexicano Orbelín Pineda en la segunda mitad.

El mediocampista volvió a ser determinante y reafirmó su papel como uno de los futbolistas más influyentes del equipo ateniense.

EL GOL QUE MARCÓ LA DIFERENCIA

El encuentro se mantuvo parejo durante más de una hora, con ambos equipos buscando equilibrio en medio campo y pocas llegadas claras.

Fue hasta el minuto 74 cuando Orbelín Pineda apareció dentro del área para definir de pierna derecha y colocar el 0-1 definitivo. La jugada nació de una combinación por banda izquierda, donde el mexicano atacó el espacio y resolvió con calma para vencer al guardameta local.