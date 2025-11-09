Triunfa el AEK de Atenas con gol de Orbelín Pineda ante el OFI Creta
El mexicano Orbelín Pineda marcó el tanto que le dio la victoria al AEK de Atenas como visitante frente al OFI Creta, en la Superliga de Grecia
El AEK de Atenas consiguió un triunfo clave en su visita al Estadio Theodoros Vardinogiannis al imponerse 0-1 al OFI Creta, en un duelo cerrado que se definió gracias a la anotación del mexicano Orbelín Pineda en la segunda mitad.
El mediocampista volvió a ser determinante y reafirmó su papel como uno de los futbolistas más influyentes del equipo ateniense.
EL GOL QUE MARCÓ LA DIFERENCIA
El encuentro se mantuvo parejo durante más de una hora, con ambos equipos buscando equilibrio en medio campo y pocas llegadas claras.
Fue hasta el minuto 74 cuando Orbelín Pineda apareció dentro del área para definir de pierna derecha y colocar el 0-1 definitivo. La jugada nació de una combinación por banda izquierda, donde el mexicano atacó el espacio y resolvió con calma para vencer al guardameta local.
DOMINIO TÁCTICO DEL AEK EN EL TRAMO FINAL
Aunque el OFI Creta intentó responder en los últimos minutos, el AEK mostró orden defensivo y manejó el ritmo del cierre.
La posesión, la circulación en corto y la presión tras pérdida permitieron que los dirigidos por Marko Nikolić aseguraran los tres puntos sin mayores sobresaltos. El planteamiento final reflejó solidez y madurez futbolística.
PINEDA, CLAVE EN EL MODELO DEL EQUIPO
Con este tanto, Orbelín Pineda confirma su importancia en el esquema del AEK: aporta llegada al área, distribución y capacidad de romper líneas.
Desde su llegada al club griego, el mexicano se ha consolidado como referente ofensivo y pieza de confianza para el cuerpo técnico, siendo decisivo en partidos cerrados como este.
IMPLICACIÓN EN LA TABLA
El triunfo permite al AEK mantenerse en la pelea directa por los primeros puestos de la Superliga de Grecia, mientras que el OFI Creta deja escapar puntos valiosos en casa.