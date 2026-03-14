Saltillense Íker Martínez firma con Acereros de Monclova y da paso hacia el béisbol profesional

El joven pelotero saltillense Íker Martínez dio un paso importante en su carrera dentro del béisbol al firmar recientemente con los Acereros de Monclova, organización de la Liga Mexicana de Béisbol, con la que comenzará su proceso de desarrollo dentro del sistema del club.

La firma se llevó a cabo en un encuentro en el que el jugador estuvo acompañado por familiares, compañeros de equipo y entrenadores del club Royals de Saltillo, así como por representantes de la organización monclovense. Entre ellos destacó la presencia del director deportivo de Acereros, Sergio Attwell, quien ha seguido de cerca el proceso del jugador y participó en la formalización del acuerdo.

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Para Martínez, esta oportunidad representa el inicio de una nueva etapa dentro del béisbol organizado, con la posibilidad de integrarse al sistema de formación del club y continuar su crecimiento deportivo.

Desde el club Royals de Saltillo, institución donde el joven ha desarrollado gran parte de su formación, compartieron un mensaje en el que celebraron el logro del pelotero y reconocieron el esfuerzo que lo llevó hasta este momento.

“Muchas felicidades a nuestro jugador Íker Martínez, quien el día de ayer dio un paso muy importante en su carrera al firmar con la organización de los Acereros de Monclova, pasando oficialmente a formar parte de esta gran institución del béisbol profesional”, compartió el equipo.