Saltillense Íker Martínez firma con Acereros de Monclova y da paso hacia el béisbol profesional

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Béisbol
/ 14 marzo 2026
    Saltillense Íker Martínez firma con Acereros de Monclova y da paso hacia el béisbol profesional
    Sergio Attwell participó en la firma que integra a Íker Martínez al sistema de Acereros. FOTO: FB/CLUB ROYALS SALTILLO

El joven pelotero firmó con la organización de Acereros de Monclova, iniciando así su proceso dentro del béisbol profesional tras su formación con Royals de Saltillo y la Liga Sur Ojo de Agua

El joven pelotero saltillense Íker Martínez dio un paso importante en su carrera dentro del béisbol al firmar recientemente con los Acereros de Monclova, organización de la Liga Mexicana de Béisbol, con la que comenzará su proceso de desarrollo dentro del sistema del club.

La firma se llevó a cabo en un encuentro en el que el jugador estuvo acompañado por familiares, compañeros de equipo y entrenadores del club Royals de Saltillo, así como por representantes de la organización monclovense. Entre ellos destacó la presencia del director deportivo de Acereros, Sergio Attwell, quien ha seguido de cerca el proceso del jugador y participó en la formalización del acuerdo.

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Para Martínez, esta oportunidad representa el inicio de una nueva etapa dentro del béisbol organizado, con la posibilidad de integrarse al sistema de formación del club y continuar su crecimiento deportivo.

Desde el club Royals de Saltillo, institución donde el joven ha desarrollado gran parte de su formación, compartieron un mensaje en el que celebraron el logro del pelotero y reconocieron el esfuerzo que lo llevó hasta este momento.

“Muchas felicidades a nuestro jugador Íker Martínez, quien el día de ayer dio un paso muy importante en su carrera al firmar con la organización de los Acereros de Monclova, pasando oficialmente a formar parte de esta gran institución del béisbol profesional”, compartió el equipo.

En el mismo mensaje, el club también destacó la disciplina y dedicación que el jugador ha mostrado durante su proceso formativo. “Este logro es resultado de su disciplina, esfuerzo y dedicación constante dentro y fuera del campo”, señalaron.

Asimismo, la organización reconoció el trabajo del buscador Sergio Attwell, quien identificó las cualidades del jugador y consideró que contaba con el perfil necesario para integrarse al proyecto deportivo de Acereros.

“Reconocemos también el interés y la confianza del buscador Sergio Attwell, quien vio en Íker el talento y el potencial para integrarse a esta organización”, agregaron.

La firma de Martínez también fue celebrada por integrantes de la Liga Sur Ojo de Agua, circuito donde el jugador ha participado y que ha sido un espacio importante para el desarrollo de jóvenes peloteros en Saltillo y sus alrededores.

Con este paso, Íker Martínez se suma a la lista de jóvenes jugadores formados en el béisbol local que buscan abrirse camino hacia el profesionalismo. Su incorporación a la organización de Acereros de Monclova marcará el inicio de un proceso de formación dentro de una de las franquicias con mayor tradición en el béisbol mexicano.

Para el béisbol infantil y juvenil de la región, su firma representa también un ejemplo del camino que pueden seguir los jugadores que continúan preparándose dentro de las ligas formativas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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