Oswaldo Sánchez propone al lagunero Carlos Acevedo como tercer portero del Tri rumbo al Mundial 2026

La lesión de Luis Ángel Malagón modificó el panorama en la portería de la Selección Mexicana de Fútbol a poco más de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ruptura del tendón de Aquiles que sufrió el guardameta obligará al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre a replantear la competencia en esa posición, y entre las opciones que comienzan a mencionarse aparece el nombre del arquero lagunero Carlos Acevedo. Uno de los que opinó sobre el tema fue el exguardameta del Tri Oswaldo Sánchez, quien lamentó la baja del actual portero del Club América y recordó el proceso que el guardameta tuvo que recorrer antes de consolidarse en la primera división. TE PUEDE INTERESAR: Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026: Toluca confirma ruptura de ligamento Sánchez explicó que conoce a Malagón desde sus primeros años en las fuerzas básicas del Santos Laguna, por lo que dijo sentir un pesar especial tras conocer la gravedad de la lesión que lo dejará fuera del torneo mundialista.

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“Primero, muy lamentable lo de Ángel, arquero de América. Me da mucho pesar por él porque es un chico que conozco desde las fuerzas básicas de mi querido Santos y que la vida le ha puesto pruebas complicadas”, comentó el exarquero durante un análisis reciente sobre la situación del equipo nacional. El exportero también recordó que antes de la lesión todo apuntaba a que Malagón se consolidaría como titular en el proceso rumbo al Mundial. Sin embargo, con su ausencia el escenario cambió y otros guardametas buscan ganar terreno dentro de la convocatoria. En ese contexto, Sánchez consideró que el arquero lagunero Carlos Acevedo, actual portero del Santos Laguna y originario de la región de La Laguna, debería ocupar el lugar como tercer guardameta dentro de la lista final del Tri. “El futbol tiene que seguir y creo que la portería no debe tener problemas. Se abre la posibilidad para Carlos Acevedo, que en mi entender es el que tiene que estar ahí como tercer portero”, señaló. El exseleccionado nacional explicó que el guardameta lagunero ha mostrado constancia y disciplina a lo largo de su carrera, cualidades que —desde su perspectiva— pueden aportar estabilidad al grupo que representará a México en la próxima Copa del Mundo.

“Es un tipo trabajador, de familia, de educación, con muchos deseos y valores. También es un buen ejemplo para los jóvenes mexicanos”, añadió Sánchez al hablar del arquero de Santos. A pesar del impacto que representa perder a un portero en un momento cercano a la preparación mundialista, el exguardameta confía en que la tradición de México bajo los tres postes se mantendrá sólida. Sánchez recordó que históricamente la selección ha contado con arqueros confiables en los torneos mundialistas, por lo que considera que el equipo tiene los recursos necesarios para afrontar el proceso rumbo a 2026. Con información de El Universal

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