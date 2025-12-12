¡Kurt Heyer se va de Saraperos! Saltillo refuerza su infield con la llegada de Drew Stankiewicz

Deportes
/ 12 diciembre 2025
    ¡Kurt Heyer se va de Saraperos! Saltillo refuerza su infield con la llegada de Drew Stankiewicz
    Drew Stankiewicz llega a Saraperos de Saltillo como refuerzo al infield, aportando versatilidad defensiva y experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El infielder estadounidense Drew Stankiewicz llega a la Nave Verde en calidad de préstamo desde Charros de Jalisco

Mediante un boletín de prensa, Saraperos de Saltillo anunció de manera oficial la incorporación del infielder Drew Stankiewicz, quien se suma al roster en calidad de préstamo procedente de los Charros de Jalisco, organización que a su vez recibe al lanzador Kurt Heyer como parte del movimiento entre ambas novenas.

Stankiewicz es un jugador de cuadro versátil y ambidiestro, capaz de desempeñarse con solvencia en las paradas cortas, la antesala y la intermedia, una cualidad que le permite adaptarse a distintas necesidades defensivas.

Además, se caracteriza por ser un bateador de contacto, con buena velocidad en las bases y un estilo agresivo que puede aportar dinamismo a la ofensiva del conjunto saltillense.

TE PUEDE INTERESAR: Ángel Correa marca y Tigres toma ventaja mínima sobre Toluca en la Final de Ida del Apertura 2025

DSLeusPEeeU

Originario de Columbus, Ohio, Drew Stankiewicz fue seleccionado en la onceava ronda del Draft de 2014 por los Phillies de Filadelfia y desarrolló gran parte de su carrera profesional en ligas menores dentro de las organizaciones de los Phillies, Twins de Minnesota y Diamondbacks de Arizona, acumulando experiencia en distintos niveles del beisbol organizado.

En la Liga Mexicana de Beisbol, el infielder estadounidense cuenta con un recorrido sólido. Ha vestido las franelas de Pericos de Puebla, equipo con el que se proclamó campeón en la Temporada 2023, además de militar con Piratas de Campeche y más recientemente con los Charros de Jalisco.

Durante su paso por Puebla en 2024, registró números consistentes a la ofensiva, combinando poder ocasional con producción de carreras y presencia constante en base.

La llegada de Stankiewicz representa un refuerzo importante para el infield de Saraperos, que gana profundidad, experiencia y flexibilidad defensiva, elementos clave para afrontar el calendario de la LMB y mantener competitividad a lo largo de la temporada.

DSLe8VYErjl

Por otro lado, la directiva del club agradeció públicamente la entrega y el profesionalismo del lanzador Kurt Heyer, deseándole éxito en su nueva etapa con los Charros de Jalisco, tras su paso por la organización del Dragón del Norte.

Temas


Fichajes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Charros de Jalisco

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’.

‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
La reforma regula las suscripciones digitales y obliga a plataformas a notificar renovaciones, permitir cancelaciones sencillas y transparentar cobros recurrentes.

Sheinbaum busca proteger a usuarios de prácticas confusas en suscripciones digitales
Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’.

Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado
Establecen lineamientos para garantizar su acceso equitativo y sustentable en todo el país.

Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

La influencer Marianne Gonzaga desató especulaciones sobre una posible fuga del país tras publicar un video polémico; autoridades no han confirmado si violó su libertad condicional

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video
Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026.

Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
Trabajo. Lindsay Lohan sorprenderá a los fans al darle voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37, mientras su familia vuelve a estar en el ojo público.

¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie