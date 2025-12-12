¡Kurt Heyer se va de Saraperos! Saltillo refuerza su infield con la llegada de Drew Stankiewicz

Mediante un boletín de prensa, Saraperos de Saltillo anunció de manera oficial la incorporación del infielder Drew Stankiewicz, quien se suma al roster en calidad de préstamo procedente de los Charros de Jalisco, organización que a su vez recibe al lanzador Kurt Heyer como parte del movimiento entre ambas novenas.

Stankiewicz es un jugador de cuadro versátil y ambidiestro, capaz de desempeñarse con solvencia en las paradas cortas, la antesala y la intermedia, una cualidad que le permite adaptarse a distintas necesidades defensivas.

Además, se caracteriza por ser un bateador de contacto, con buena velocidad en las bases y un estilo agresivo que puede aportar dinamismo a la ofensiva del conjunto saltillense.

