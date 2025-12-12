¡Kurt Heyer se va de Saraperos! Saltillo refuerza su infield con la llegada de Drew Stankiewicz
El infielder estadounidense Drew Stankiewicz llega a la Nave Verde en calidad de préstamo desde Charros de Jalisco
Mediante un boletín de prensa, Saraperos de Saltillo anunció de manera oficial la incorporación del infielder Drew Stankiewicz, quien se suma al roster en calidad de préstamo procedente de los Charros de Jalisco, organización que a su vez recibe al lanzador Kurt Heyer como parte del movimiento entre ambas novenas.
Stankiewicz es un jugador de cuadro versátil y ambidiestro, capaz de desempeñarse con solvencia en las paradas cortas, la antesala y la intermedia, una cualidad que le permite adaptarse a distintas necesidades defensivas.
Además, se caracteriza por ser un bateador de contacto, con buena velocidad en las bases y un estilo agresivo que puede aportar dinamismo a la ofensiva del conjunto saltillense.
Originario de Columbus, Ohio, Drew Stankiewicz fue seleccionado en la onceava ronda del Draft de 2014 por los Phillies de Filadelfia y desarrolló gran parte de su carrera profesional en ligas menores dentro de las organizaciones de los Phillies, Twins de Minnesota y Diamondbacks de Arizona, acumulando experiencia en distintos niveles del beisbol organizado.
En la Liga Mexicana de Beisbol, el infielder estadounidense cuenta con un recorrido sólido. Ha vestido las franelas de Pericos de Puebla, equipo con el que se proclamó campeón en la Temporada 2023, además de militar con Piratas de Campeche y más recientemente con los Charros de Jalisco.
Durante su paso por Puebla en 2024, registró números consistentes a la ofensiva, combinando poder ocasional con producción de carreras y presencia constante en base.
La llegada de Stankiewicz representa un refuerzo importante para el infield de Saraperos, que gana profundidad, experiencia y flexibilidad defensiva, elementos clave para afrontar el calendario de la LMB y mantener competitividad a lo largo de la temporada.
Por otro lado, la directiva del club agradeció públicamente la entrega y el profesionalismo del lanzador Kurt Heyer, deseándole éxito en su nueva etapa con los Charros de Jalisco, tras su paso por la organización del Dragón del Norte.