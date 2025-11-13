Shohei Ohtani y Aaron Judge repiten como MVP en 2025

La entrega de los premios al Jugador Más Valioso de 2025 dejó una coincidencia poco frecuente: Shohei Ohtani y Aaron Judge volvieron a quedarse con el reconocimiento en sus respectivas ligas. La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) anunció el resultado, que confirmó una campaña donde ambos jugadores mantuvieron el nivel que les ha permitido dominar las votaciones recientes. En el caso de Ohtani, el pelotero de dos vías de los Dodgers de Los Ángeles, el premio significó su cuarto MVP y el segundo consecutivo en la Liga Nacional. Antes había sido reconocido dos veces en la Liga Americana (2021 y 2023), lo que lo convierte en el único jugador con múltiples galardones en ambos circuitos. Solo Barry Bonds, con siete premios, registra una cifra superior en la historia de las Grandes Ligas. TE PUEDE INTERESAR: Eliminatorias Mundialistas: Portugal cae ante Irlanda, Italia respira y Noruega roza el Mundial 2026 El desempeño de Ohtani en 2025 combinó producción ofensiva y un regreso limitado al montículo. Con un promedio de .282, 55 jonrones, 146 carreras anotadas, 102 impulsadas y 20 bases robadas, mantuvo su impacto como bateador designado. Como lanzador, registró efectividad de 2.87 y 62 ponches en 47 entradas, luego de volver a la loma tras una segunda cirugía de codo. Su campaña le permitió superar en las votaciones al dominicano Juan Soto, de los Mets, y a Kyle Schwarber, de los Phillies.

El paso de Ohtani por los Dodgers de Los Ángeles ha sido singular desde su llegada en 2024. En su primera campaña con el club, firmó un contrato de 10 años y 700 millones de dólares, conectó 50 jonrones y robó 50 bases, además de contribuir a la obtención de la Serie Mundial. En 2025 repitió una línea estadística inusual al superar los 50 jonrones y sumar más de 50 ponches como lanzador, una combinación que no tenía antecedentes en la liga. También fue pieza clave en la conquista de un segundo título consecutivo. El desempeño acumulado en estas dos temporadas lo coloca en una posición única. Nadie en las cuatro principales ligas deportivas de Estados Unidos había logrado ganar un campeonato y un MVP en sus dos primeras campañas con una franquicia. En materia ofensiva, solo Babe Ruth supera los jonrones conectados por Ohtani en sus primeras dos campañas con un equipo: 113 por parte de Ruth con los Yankees de Nueva York entre 1920 y 1921, frente a los 109 del japonés. La misma marca de 109 había sido alcanzada por Alex Rodríguez en sus primeros dos años con los Rangers. En la Liga Americana, Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, confirmó su consistencia al obtener por segundo año consecutivo el premio al Jugador Más Valioso. Es el tercero de su carrera tras los conseguidos en 2022 y 2024. Con ello se convirtió en el decimotercer jugador en la historia de MLB con tres o más reconocimientos a nivel individual.