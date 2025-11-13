Shohei Ohtani y Aaron Judge repiten como MVP en 2025

Béisbol
/ 13 noviembre 2025
    Shohei Ohtani y Aaron Judge repiten como MVP en 2025
    Ohtani y Judge se convirtieron en la primera dupla en ganar el MVP de manera consecutiva en ambas ligas durante el mismo año. FOTOS: AP

Ambos lograron repetir el galardón en 2025, un hecho sin antecedentes simultáneos en ambos circuitos

La entrega de los premios al Jugador Más Valioso de 2025 dejó una coincidencia poco frecuente: Shohei Ohtani y Aaron Judge volvieron a quedarse con el reconocimiento en sus respectivas ligas. La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) anunció el resultado, que confirmó una campaña donde ambos jugadores mantuvieron el nivel que les ha permitido dominar las votaciones recientes.

En el caso de Ohtani, el pelotero de dos vías de los Dodgers de Los Ángeles, el premio significó su cuarto MVP y el segundo consecutivo en la Liga Nacional. Antes había sido reconocido dos veces en la Liga Americana (2021 y 2023), lo que lo convierte en el único jugador con múltiples galardones en ambos circuitos. Solo Barry Bonds, con siete premios, registra una cifra superior en la historia de las Grandes Ligas.

TE PUEDE INTERESAR: Eliminatorias Mundialistas: Portugal cae ante Irlanda, Italia respira y Noruega roza el Mundial 2026

El desempeño de Ohtani en 2025 combinó producción ofensiva y un regreso limitado al montículo. Con un promedio de .282, 55 jonrones, 146 carreras anotadas, 102 impulsadas y 20 bases robadas, mantuvo su impacto como bateador designado. Como lanzador, registró efectividad de 2.87 y 62 ponches en 47 entradas, luego de volver a la loma tras una segunda cirugía de codo. Su campaña le permitió superar en las votaciones al dominicano Juan Soto, de los Mets, y a Kyle Schwarber, de los Phillies.

El paso de Ohtani por los Dodgers de Los Ángeles ha sido singular desde su llegada en 2024. En su primera campaña con el club, firmó un contrato de 10 años y 700 millones de dólares, conectó 50 jonrones y robó 50 bases, además de contribuir a la obtención de la Serie Mundial. En 2025 repitió una línea estadística inusual al superar los 50 jonrones y sumar más de 50 ponches como lanzador, una combinación que no tenía antecedentes en la liga. También fue pieza clave en la conquista de un segundo título consecutivo.

El desempeño acumulado en estas dos temporadas lo coloca en una posición única. Nadie en las cuatro principales ligas deportivas de Estados Unidos había logrado ganar un campeonato y un MVP en sus dos primeras campañas con una franquicia. En materia ofensiva, solo Babe Ruth supera los jonrones conectados por Ohtani en sus primeras dos campañas con un equipo: 113 por parte de Ruth con los Yankees de Nueva York entre 1920 y 1921, frente a los 109 del japonés. La misma marca de 109 había sido alcanzada por Alex Rodríguez en sus primeros dos años con los Rangers.

En la Liga Americana, Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, confirmó su consistencia al obtener por segundo año consecutivo el premio al Jugador Más Valioso. Es el tercero de su carrera tras los conseguidos en 2022 y 2024. Con ello se convirtió en el decimotercer jugador en la historia de MLB con tres o más reconocimientos a nivel individual.

En la votación superó al receptor Cal Raleigh, de los Mariners, y al antesalista dominicano José Ramírez, de los Guardians. De acuerdo con datos de la BBWAA, solo en 14 ocasiones un jugador había logrado el premio en años consecutivos desde 1931, pero nunca había ocurrido de manera simultánea en ambas ligas, como sucedió en 2025 con Ohtani y Judge.

El jardinero de los Yankees de Nueva York lideró la Liga Americana en promedio de bateo (.331), boletos (124) y carreras anotadas (137). Sumó 53 jonrones, 30 dobles y 114 impulsadas. Sus números también lo ubicaron en el primer lugar en porcentaje de embasarse (OBP) y Slugging, condición que lo llevó a convertirse en el quinto jugador desde 1961 en liderar esas tres estadísticas en una misma temporada.

En 2025 alcanzó su cuarta campaña de 50 jonrones, igualando a Babe Ruth, Mark McGwire y Sammy Sosa como los jugadores con más temporadas de ese tipo. También se convirtió en el séptimo jugador con temporadas consecutivas de 50 cuadrangulares, y junto a Ruth es el único en hacerlo vistiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York.

Temas


resultados
MVPs

Localizaciones


Las Vegas

Personajes


Aaron Judge
Shohei Ohtani

Organizaciones


MLB
New York Yankees
Los Angeles Dodgers

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Al menos cinco personas fueron detenidas en los operativos que se realizaron durante el 11 y 12 de noviembre.

Refuerzan GN y Ejército presencia en Michoacán
Visitantes y turistas pueden disfrutar de playas públicas abiertas los 365 días del año, Junto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la gobernadora del estado Mara Lezama Recorrieron los accesos públicos en “El Parque del Jaguar”, para recorrer las cinco playas de esta Área Natural Protegida. En este sitio se podrá caminar, andar en bicicleta o simplemente descansar frente al mar, en entornos seguros y accesibles.

Gobierno de Quintana Roo reabre acceso gratuito en 5 playas de Tulum, gestionadas por la Sedena
Integrantes del CNTE se movilizaron de Palacio Nacional hacia la Cámara de Diputados.

Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026
El consorcio acusó a la Corte de violar Estado de Derecho al avalar cobros dobles, una alerta para la IP en México.

Recurrirá Grupo Salinas a instancias internacionales tras fallo de la Corte
No hay una fecha establecida para el fin de la huelga, y más tiendas están preparadas para unirse si Starbucks no llega a un acuerdo contractual con el sindicato, dijeron los organizadores. FOTO:

Empleados de Starbucks inician una huelga en 65 tiendas de EU en concurrido Día del Vaso Rojo
El funcionario de EU descartó que se vayan a tomar medidas unilaterales en territorio mexicano.

Descarta Marco Rubio envío de tropas a México para combatir a cárteles del narco
Martha Lucía López sostiene una barca con una foto de su hijo Sergio Melendro López, desaparecido desde la erupción del Nevado del Ruiz, antes de que se lanzaran al río Guali, en Honda, Colombia.

40 años después continúa la búsqueda de los niños perdidos tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia

La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos