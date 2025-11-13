Eliminatorias Mundialistas: Portugal cae ante Irlanda, Italia respira y Noruega roza el Mundial 2026

Las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 atravesaron una fecha determinante marcada por la expulsión de Cristiano Ronaldo, la agónica reacción de Italia y el paso firme de Noruega, que quedó a un resultado de volver a la Copa del Mundo tras casi tres décadas. En Lisboa, Portugal enfrentó una noche inesperada ante Irlanda, que se impuso 2-0 y aprovechó la expulsión de Cristiano Ronaldo para encaminar un triunfo que modifica el cierre del grupo. El delantero vio la tarjeta roja por primera vez con su selección luego de un forcejeo dentro del área que terminó con un codazo sobre un defensor irlandés. TE PUEDE INTERESAR: Tío de Luis Rubiales es detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’ El árbitro Glenn Nyberg había mostrado inicialmente amarilla, pero la intervención del VAR llevó a revisar la jugada y cambiar la decisión. Con el marcador adverso y un jugador menos, Portugal no pudo recomponerse y además perdió a su capitán para la última jornada frente a Armenia, donde definirá su clasificación directa. El partido está programado para el domingo 16 de noviembre a las 8:00 horas (CDMX) en el Estadio do Dragão.

Italia evita el golpe, pero sigue apuntada al repechaje En Chisináu, Italia estuvo cerca de comprometer aún más su camino. El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso necesitaba una victoria para retrasar la oficialidad del repechaje, pero pasó por largos tramos sin encontrar soluciones frente a Moldavia. Tras dominar en posesión y generar múltiples ocasiones, la Azzurra solo logró resolver en el tramo final: Gianluca Mancini anotó de cabeza al 87’ y Pio Esposito sentenció al 92’. El 2-0 mantiene a Italia con opciones matemáticas de evitar la repesca, aunque requiere un triunfo histórico ante Noruega el domingo y un cambio significativo en la diferencia de goles.

Noruega se acerca a un Mundial después de 28 años En Oslo, Noruega dio un paso decisivo al vencer 4-1 a Estonia y quedó prácticamente clasificada. El equipo dirigido por Ståle Solbakken resolvió un partido cerrado con un tramo de seis minutos que definió la noche. Alexander Sørloth abrió el marcador con un doblete al 50’ y 53’, mientras que Erling Haaland aumentó la ventaja con goles al 56’ y 60’. Estonia descontó por medio de Saarma, pero el trámite ya estaba definido. El resultado presiona directamente a Italia y perfila a Noruega para regresar a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, impulsada por una generación encabezada por Haaland, Martin Ødegaard y Antonio Nusa.