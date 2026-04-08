Susto en el Dodgers vs Blue Jays: Brandon Valenzuela golpea accidentalmente a Shohei Ohtani en la MLB

El mexicano Brandon Valenzuela volvió a estar bajo los reflectores en las Grandes Ligas, ahora por una acción poco común en el compromiso entre Blue Jays de Toronto y Dodgers de Los Ángeles, luego de que golpeó accidentalmente en el codo a Shohei Ohtani durante un tiro de revirada a la primera base.

La acción se dio cuando Valenzuela intentó sorprender a Ohtani en la inicial, pero el lanzamiento terminó pegándole en el codo. Medios señalaron que el receptor mexicano se disculpó después con la estrella japonesa, quien aparentó no presentar mayores consecuencias tras el contacto.

La secuencia se dio en una noche complicada para Toronto, que terminó cayendo 4-1 ante Dodgers en el Rogers Centre. El japonés Yoshinobu Yamamoto encabezó la victoria angelina con una sólida apertura de seis entradas, mientras que Ohtani también colaboró ofensivamente con una carrera impulsada.