Susto en el Dodgers vs Blue Jays: Brandon Valenzuela golpea accidentalmente a Shohei Ohtani en la MLB

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Béisbol
/ 8 abril 2026
    Susto en el Dodgers vs Blue Jays: Brandon Valenzuela golpea accidentalmente a Shohei Ohtani en la MLB
    Brandon Valenzuela protagonizó una jugada inusual al golpear accidentalmente el codo de Shohei Ohtani durante un intento de revirada en el Blue Jays vs Dodgers. FOTO: AP

El catcher mexicano vivió una jugada inesperada en Toronto, al impactar de forma accidental el codo del japonés durante un intento de revirada a la inicial, en un juego que terminó con triunfo de los Dodgers sobre los Blue Jays

El mexicano Brandon Valenzuela volvió a estar bajo los reflectores en las Grandes Ligas, ahora por una acción poco común en el compromiso entre Blue Jays de Toronto y Dodgers de Los Ángeles, luego de que golpeó accidentalmente en el codo a Shohei Ohtani durante un tiro de revirada a la primera base.

La acción se dio cuando Valenzuela intentó sorprender a Ohtani en la inicial, pero el lanzamiento terminó pegándole en el codo. Medios señalaron que el receptor mexicano se disculpó después con la estrella japonesa, quien aparentó no presentar mayores consecuencias tras el contacto.

La secuencia se dio en una noche complicada para Toronto, que terminó cayendo 4-1 ante Dodgers en el Rogers Centre. El japonés Yoshinobu Yamamoto encabezó la victoria angelina con una sólida apertura de seis entradas, mientras que Ohtani también colaboró ofensivamente con una carrera impulsada.

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Para los Blue Jays, la derrota representó su sexto tropiezo en fila. En lo individual, Valenzuela se fue sin hit en tres turnos, en otro juego de aprendizaje dentro de su aparición con el equipo grande de Toronto.

Cabe recordar que Valenzuela está jugando debido a la ausencia de Alejandro Kirk, actualmente fuera por lesión, lo que ha obligado a los Blue Jays a repartir más responsabilidad detrás del plato, un escenario en el que el catcher mexicano ha tenido que asumir protagonismo.

Más allá del accidente con Ohtani, la presencia de Brandon Valenzuela sigue siendo relevante para el beisbol mexicano, ya que cada aparición suya con Toronto mantiene el foco sobre un receptor que busca abrirse camino en una organización exigente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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