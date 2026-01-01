Tatsuya Imai firma contrato millonario con los Astros de Houston por tres años

    Tatsuya Imai firma contrato millonario con los Astros de Houston por tres años
    Tatsuya Imai llega a los Astros de Houston con contrato multianual tras consolidarse como uno de los mejores lanzadores de Japón en la NPB. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El lanzador japonés llega a la MLB tras brillar en la NPB y acuerda por un contrato cercano a los 60 millones de dólares rumbo a la Temporada 2026

Los Astros de Houston reforzaron de forma importante su rotación de pitcheo al concretar la firma del lanzador japonés Tatsuya Imai, quien acordó un contrato por tres temporadas y un monto que ronda los 60 millones de dólares, de acuerdo con reportes de medios especializados en Grandes Ligas.

El acuerdo contempla garantías cercanas a los 54 millones de dólares, con incentivos que pueden elevar la cifra total hasta los 63 millones, además de cláusulas de salida al término de cada temporada, lo que brinda flexibilidad tanto al pelotero como a la organización texana.

Imai, de 27 años, da el salto a la MLB tras consolidarse como uno de los lanzadores más dominantes de la Nippon Professional Baseball (NPB) con los Saitama Seibu Lions.

En su última campaña en Japón, el derecho firmó números de élite, con marca de 10-5, efectividad por debajo de 2.00 y más de 170 ponches, además de actuaciones históricas que lo colocaron entre los mejores brazos del circuito asiático.

Su repertorio incluye una recta de alta velocidad, acompañada de slider y sinker, combinación que lo convirtió en un lanzador difícil de descifrar y altamente efectivo en situaciones de presión.

La llegada de Imai responde a la necesidad de los Astros de fortalecer su cuerpo de abridores de cara a la temporada 2026, luego de un año de transición en el que el club quedó fuera de la postemporada.

La directiva apuesta a que el japonés tenga impacto inmediato y se consolide como pieza clave dentro de la rotación.

Con este contrato, Imai se suma a la lista de lanzadores japoneses que han firmado acuerdos millonarios en Grandes Ligas, confirmando el alto valor que la MLB otorga al talento proveniente de Japón y reforzando la proyección internacional de Houston.

Para Tatsuya Imai, este acuerdo representa el mayor desafío de su carrera, al probarse por primera vez en el máximo nivel del béisbol mundial.

La expectativa es alta, tanto por su rendimiento reciente como por la inversión realizada, en un movimiento que podría marcar el rumbo de los Astros en los próximos años.

