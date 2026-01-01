Tatsuya Imai firma contrato millonario con los Astros de Houston por tres años

Los Astros de Houston reforzaron de forma importante su rotación de pitcheo al concretar la firma del lanzador japonés Tatsuya Imai, quien acordó un contrato por tres temporadas y un monto que ronda los 60 millones de dólares, de acuerdo con reportes de medios especializados en Grandes Ligas.

El acuerdo contempla garantías cercanas a los 54 millones de dólares, con incentivos que pueden elevar la cifra total hasta los 63 millones, además de cláusulas de salida al término de cada temporada, lo que brinda flexibilidad tanto al pelotero como a la organización texana.

Imai, de 27 años, da el salto a la MLB tras consolidarse como uno de los lanzadores más dominantes de la Nippon Professional Baseball (NPB) con los Saitama Seibu Lions.

En su última campaña en Japón, el derecho firmó números de élite, con marca de 10-5, efectividad por debajo de 2.00 y más de 170 ponches, además de actuaciones históricas que lo colocaron entre los mejores brazos del circuito asiático.

Su repertorio incluye una recta de alta velocidad, acompañada de slider y sinker, combinación que lo convirtió en un lanzador difícil de descifrar y altamente efectivo en situaciones de presión.