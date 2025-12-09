Ohtani vuelve a la cima: cuarto premio AP y una temporada histórica con los Dodgers

Shohei Ohtani volvió a hacer historia. El superastro japonés fue elegido Deportista Masculino del Año por The Associated Press por cuarta ocasión, alcanzando a Lance Armstrong, LeBron James y Tiger Woods como los más galardonados desde 1931. El pelotero recibió 29 de 47 votos tras un año donde dominó las dos facetas del juego y encabezó el segundo título consecutivo de los Dodgers de Los Ángeles. “Recibir este premio varias veces es algo realmente especial”, dijo Ohtani en japonés a la AP, reflejando un logro que ya consiguió en 2021, 2023, 2024 y ahora 2025. TE PUEDE INTERESAR: ‘Siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’’: Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje EL 2025 DE SHOHEI OHTANI: CONFIRMADO COMO UN FENÓMENO GLOBAL Ohtani cerró la campaña con números de impacto histórico: OPS de 1.014, 55 jonrones, efectividad de 2.87, 62 ponches en 47 entradas y un regreso al montículo tras su cirugía de 2023.

Fue elegido MVP por unanimidad, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de MLB en ganar ese premio cuatro veces. Su partido más memorable llegó en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Milwaukee: seis entradas en blanco, 10 ponches y tres jonrones, una actuación que él mismo calificó como la mejor de su carrera. “Fue un juego crucial en la postemporada, y personalmente siento que jugué bastante bien en ese juego”, comentó. OHTANI, EL CAMPEÓN DE LA MLB CON DODGERS Aunque mostró humanidad en el Juego 7 de la Serie Mundial ante Toronto, los Dodgers sellaron su bicampeonato. Dave Roberts elogió su figura: “Shohei obviamente tiene el peso del mundo sobre sus hombros... es realmente especial lo que ha hecho”. El impacto global fue evidente: el Juego 7 promedió 13.1 millones de espectadores en Japón y 51 millones en todo el planeta, la cifra más alta desde 1991. Ohtani mantiene objetivos más altos cada año. “Creo que cuanto más altos son tus objetivos, más tienes que hacer, y más quieres hacer”, dijo. A sus 31 años y tras tres cirugías importantes, asegura que seguirá siendo jugador de dos vías hasta su retiro. Planea participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, aunque aún evalúa si podrá lanzar. Su meta inmediata: buscar el tricampeonato de Serie Mundial con los Dodgers.