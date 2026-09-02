Rayados elimina al América en penales y va por Toluca en la Final de Leagues Cup

Rayados caminó sobre la cornisa y terminó con el boleto a la Final de la Leagues Cup 2026. Monterrey venció al América en penales, después de empatar 2-2 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y enfrentará al Toluca por el título. El equipo de Matías Almeyda pasó de tomar la delantera a verse obligado a rescatar el partido. Las Águilas de Guillermo Almada remontaron en el segundo tiempo, pero Lucas Ocampos devolvió el equilibrio y mantuvo viva la candidatura regiomontana. Monterrey venía de ganar 2-1 al Chicago Fire en Cuartos de Final con un gol decisivo del mexicano Orbelín Pineda.

Rossi abre la puerta y América responde Tras un primer tiempo sin goles, Diego Rossi rompió el empate al minuto 49. El atacante sorprendió a Rodolfo Cota con un disparo lejano que terminó en la red y cambió el ritmo de una semifinal que había encontrado resistencia en ambas defensas. América respondió con Ramón Juárez al 57. El zaguero resolvió dentro del área, con un remate colocado, y encendió nuevamente la pelea por el pase. Rayados apenas había disfrutado su ventaja cuando el encuentro regresó al punto de partida. El impulso azulcrema produjo otro golpe al 63: Alan Cervantes encontró espacio fuera del área y sacó el disparo que venció a Esteban Andrada para el 2-1. En seis minutos, las Águilas dieron vuelta al marcador y obligaron a Monterrey a buscar una respuesta inmediata. Ocampos apareció desde el punto penal al 69 y puso el 2-2. Su cobro frenó la remontada americanista y abrió otro tramo de incertidumbre: cualquier error podía decidir la clasificación antes de llegar a la tanda. Orbelín Pineda probó a Cota con un disparo que el guardameta rechazó. América también insistió en el cierre, pero el marcador resistió hasta el silbatazo. Los cuatro goles quedaron concentrados en 20 minutos del complemento.

Los penales definen al rival de Toluca En la tanda, Cervantes vivió el reverso de su festejo: mandó su disparo por encima del arco. Monterrey contó con los aciertos de Luca Orellano, Diego Rossi, Víctor Guzmán y Jesús Tecatito Corona para tomar ventaja en una definición que terminó entregándole el pase. Claro Sports Rayados disputará el campeonato el domingo 6 de septiembre contra Toluca, que eliminó 2-0 al León. América jugará por el tercer lugar ante la Fiera. Monterrey sobrevivió al intercambio de golpes y ahora tiene una última cita para convertir su reacción en título.