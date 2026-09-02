Rayados elimina al América en penales y va por Toluca en la Final de Leagues Cup

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Rayados elimina al América en penales y va por Toluca en la Final de Leagues Cup
    Monterrey resistió la reacción del América y selló desde los once pasos su boleto para disputar el título ante Toluca. FOTO: MEXSPORT

Diego Rossi abrió el marcador y Lucas Ocampos rescató el empate en una semifinal en la que las Águilas llegaron a ponerse en ventaja

Rayados caminó sobre la cornisa y terminó con el boleto a la Final de la Leagues Cup 2026. Monterrey venció al América en penales, después de empatar 2-2 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y enfrentará al Toluca por el título.

El equipo de Matías Almeyda pasó de tomar la delantera a verse obligado a rescatar el partido. Las Águilas de Guillermo Almada remontaron en el segundo tiempo, pero Lucas Ocampos devolvió el equilibrio y mantuvo viva la candidatura regiomontana.

Monterrey venía de ganar 2-1 al Chicago Fire en Cuartos de Final con un gol decisivo del mexicano Orbelín Pineda.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/toluca-vence-2-0-a-leon-y-jugara-la-final-de-la-leagues-cup-EH23240343

Rossi abre la puerta y América responde

Tras un primer tiempo sin goles, Diego Rossi rompió el empate al minuto 49. El atacante sorprendió a Rodolfo Cota con un disparo lejano que terminó en la red y cambió el ritmo de una semifinal que había encontrado resistencia en ambas defensas.

América respondió con Ramón Juárez al 57. El zaguero resolvió dentro del área, con un remate colocado, y encendió nuevamente la pelea por el pase.

Rayados apenas había disfrutado su ventaja cuando el encuentro regresó al punto de partida.

El impulso azulcrema produjo otro golpe al 63: Alan Cervantes encontró espacio fuera del área y sacó el disparo que venció a Esteban Andrada para el 2-1.

En seis minutos, las Águilas dieron vuelta al marcador y obligaron a Monterrey a buscar una respuesta inmediata.

Ocampos apareció desde el punto penal al 69 y puso el 2-2. Su cobro frenó la remontada americanista y abrió otro tramo de incertidumbre: cualquier error podía decidir la clasificación antes de llegar a la tanda.

Orbelín Pineda probó a Cota con un disparo que el guardameta rechazó. América también insistió en el cierre, pero el marcador resistió hasta el silbatazo. Los cuatro goles quedaron concentrados en 20 minutos del complemento.

Los penales definen al rival de Toluca

En la tanda, Cervantes vivió el reverso de su festejo: mandó su disparo por encima del arco. Monterrey contó con los aciertos de Luca Orellano, Diego Rossi, Víctor Guzmán y Jesús Tecatito Corona para tomar ventaja en una definición que terminó entregándole el pase. Claro Sports

Rayados disputará el campeonato el domingo 6 de septiembre contra Toluca, que eliminó 2-0 al León.

América jugará por el tercer lugar ante la Fiera. Monterrey sobrevivió al intercambio de golpes y ahora tiene una última cita para convertir su reacción en título.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Leagues Cup
resultados

Localizaciones


CARSON

Organizaciones


Club América
Liga MX
Rayados del Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?

¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?
true

Redime cine saltillense a Rosita Alvírez
true

Sheinbaum niega rompimiento, pero ya no habla de Obrador
Armando “Hormiga” González celebró con su característico “Kamehameha” su primer gol con Olympiacos, ante AEL Larissa.

Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos
La noticia del fallecimiento del músico, de 38 años, fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Fans reaccionan al fallecimiento del tecladista de Camilo Séptimo
La política de ayer y hoy

La política de ayer y hoy
true

El ruido como expresión de violencia urbana

El video de un hombre que aparentemente arrastra a un perro generó indignación en redes sociales de Acuña, Coahuila.

¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila