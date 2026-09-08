Yankees activa a Aaron Judge: vuelve tras 84 juegos fuera y apunta a playoffs

Los Yankees de Nueva York activaron a Aaron Judge de la lista de lesionados de 60 días y recuperaron a su capitán para la pelea por los playoffs de MLB 2026. El movimiento se anunció el lunes, previo al inicio de la serie ante los Rockies de Colorado en el Yankee Stadium. El jardinero, de 34 años y tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se perdió 84 encuentros.

Su última aparición fue el 31 de mayo, antes de que una fractura por estrés en una costilla derecha interrumpiera su temporada y dejara a Nueva York sin su principal referente ofensivo. ¿Qué lesión sufrió Aaron Judge? El bateador explicó que relacionaba la molestia con una jugada defensiva en Houston a finales de abril. Inicialmente se le diagnosticó una contusión ósea, pero estudios posteriores revelaron la fractura. El problema también le provocó dolor en el hombro derecho y prolongó su recuperación durante el verano. Judge completó parte de su preparación durante una gira por la Costa Oeste. En San Diego tomó prácticas de bateo y corrió las bases; el lunes enfrentó lanzamientos en vivo en el Bronx, una prueba antes de recibir autorización para reincorporarse al equipo. Su vuelta se produce sin una asignación de rehabilitación en Ligas Menores. Ahora, el desafío será recuperar el ritmo competitivo después de más de tres meses de ausencia, mientras los Yankees disputan encuentros que pueden definir su posición rumbo a octubre.

Un refuerzo para perseguir a Tampa Bay Nueva York llega a la serie con marca de 81 victorias y 62 derrotas, a cuatro juegos de los Rays en el Este de la Liga Americana y con dos de ventaja sobre Boston. Con 19 partidos pendientes, el retorno del número 99 aumenta las opciones ofensivas para intentar alcanzar la cima divisional. Durante su ausencia, los Yankees registraron 45 triunfos y 39 derrotas. Antes de quedar fuera, Judge acumulaba 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y promedio de .248 en 59 partidos, además de un porcentaje de embasado de .375 y slugging de .533.

Para abrir espacio en su plantilla, la organización designó para asignación al lanzador derecho Chase Hampton. La atención vuelve ahora al capitán y a su bate en la recta final.