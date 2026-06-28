Bills borran a O.J. Simpson de su historia; quedará fuera del nuevo estadio de Buffalo

La medida fue confirmada por el director de operaciones del equipo, Pete Guelli , quien explicó que la franquicia considera que no es apropiado exhibir el nombre de Simpson en el espacio dedicado a las máximas leyendas del club.

Los Buffalo Bills han decidido que O.J. Simpson no formará parte del Family Circle de su nuevo Highmark Stadium , una determinación que simboliza el inicio de una nueva etapa para la organización con su estadio de 2,100 millones de dólares .

“Hemos tomado la decisión organizativa de que no es apropiado exhibirlo dentro de nuestro nuevo estadio y Family Circle”, señaló Guelli en un comunicado citado por NBC Sports y WKYC.

El Family Circle será un sitio conmemorativo ubicado frente al nuevo estadio para rendir homenaje a las figuras más representativas en la historia de los Bills. Sin embargo, Simpson, primera selección global del Draft de 1969 y primer corredor en superar las 2,000 yardas en una sola temporada de la NFL, no tendrá un lugar en ese reconocimiento.

Aunque sus logros deportivos marcaron una época, la franquicia considera que el espacio debe reflejar los valores actuales de la organización. La figura de Simpson quedó profundamente afectada tras las acusaciones de asesinato en 1994. Si bien fue absuelto en el juicio penal, posteriormente fue declarado responsable en un juicio civil, un episodio que siguió marcando su legado público.

Desde hace años, los Bills ya habían tomado distancia del ex corredor, primero durante la administración de Ralph Wilson y posteriormente bajo la propiedad de Terry y Kim Pegula. Incluso cuando Simpson asistía ocasionalmente a partidos, el equipo evitaba reconocer oficialmente su presencia.

Con la demolición del antiguo Highmark Stadium y la inauguración del nuevo inmueble, la organización considera cerrada esa etapa de su historia.