Pumas vence a San Diego FC, pero queda eliminado en la primera ronda de la Concachampions

Pumas se despidió de la Concachampions en su primera participación del torneo tras quedar eliminado en la ronda inicial, pese a imponerse 1-0 a San Diego FC en el partido de vuelta disputado en el Estadio Olímpico Universitario. El resultado fue insuficiente para revertir la goleada recibida en California, donde el conjunto mexicano cayó 4-1, lo que dejó el marcador global 4-2 en favor del equipo estadounidense.

Con la obligación de buscar una remontada amplia, el equipo universitario asumió la iniciativa desde el arranque. Durante el primer tiempo, Pumas logró acercarse al área rival con llegadas generadas por Juninho, Jordán Carrillo y Álvaro Angulo, aunque ninguna de ellas logró traducirse en gol. La falta de precisión en el último toque volvió a ser un problema para los locales, que dominaron territorialmente pero sin reflejarlo en el marcador.

San Diego, por su parte, no renunció al ataque y encontró espacios para inquietar el arco auriazul. Amahl Pellegrino estuvo cerca de marcar con un disparo que se estrelló en el poste, mientras que Anders Dreyer y Marcus Ingvartsen obligaron a Keylor Navas a intervenir para evitar que la eliminatoria quedara sentenciada antes del descanso. El empate sin goles al medio tiempo mantuvo la presión sobre Pumas, que necesitaba un arranque inmediato en la segunda parte.