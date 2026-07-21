Borussia Dortmund entra a la carrera por Gilberto Mora; el juvenil mexicano sigue seduciendo a Europa

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    Borussia Dortmund entra a la carrera por Gilberto Mora; el juvenil mexicano sigue seduciendo a Europa
    Lothar Matthäus reveló que Borussia Dortmund sigue de cerca a Gilberto Mora, de 17 años, tras su destacado Mundial 2026. FOTO: DIARIO ESTO

Aunque Xolos lo renovó hasta 2029 y su cláusula rondaría los 25 millones de dólares, varios clubes europeos mantienen el interés por una de las mayores promesas del futbol mexicano

El nombre de Gilberto Mora continúa ganando fuerza en el futbol europeo. Tras su destacada participación en el Mundial 2026, el joven mediocampista mexicano ahora habría despertado el interés del Borussia Dortmund, club reconocido por convertir a jóvenes promesas en figuras internacionales.

La versión fue revelada por Lothar Matthäus, campeón del mundo con Alemania en Italia 1990, quien aseguró que la escuadra de la Bundesliga ha seguido de cerca la evolución del futbolista de Xolos de Tijuana y analiza la posibilidad de incorporarlo en el futuro.

Según el exfutbolista alemán, en Dortmund consideran que Mora reúne las condiciones para convertirse en una apuesta a largo plazo, destacando la madurez y personalidad que mostró a pesar de tener apenas 17 años.

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El interés del conjunto aurinegro se fortaleció después de la Copa del Mundo, donde el mediocampista disputó cuatro partidos con la Selección Mexicana, dejando una grata impresión por su visión de juego, capacidad para asociarse con sus compañeros y serenidad en los momentos de mayor exigencia.

El Borussia Dortmund cuenta con un amplio historial desarrollando talento joven. Futbolistas como Jude Bellingham, Jadon Sancho, Erling Haaland y Ousmane Dembélé dieron el salto a la élite tras consolidarse en el club alemán, por lo que Matthäus considera que el equipo sería un destino ideal para el mexicano.

Sin embargo, el Dortmund no está solo en la carrera. En las últimas semanas también se ha informado que Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelona y Real Madrid han solicitado reportes o enviado visores para seguir de cerca al canterano fronterizo, quien se ha convertido en uno de los talentos más cotizados del futbol mexicano.

Pese al creciente interés internacional, su salida a Europa no será inmediata. Mora renovó recientemente con Xolos hasta 2029 y el reglamento de la FIFA impide que sea transferido al extranjero antes de cumplir la mayoría de edad, por lo que cualquier operación tendría que esperar.

Además, quien desee ficharlo deberá realizar una fuerte inversión. Diversos reportes señalan que Tijuana fijó una cláusula de rescisión cercana a los 25 millones de dólares, cantidad que marcaría el punto de partida para negociar el futuro de una de las mayores joyas del futbol mexicano.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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