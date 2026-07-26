Bradley Barcola frena su renovación con el PSG y abre la puerta a un posible traspaso

De acuerdo con diversos reportes, Barcola esperó a la conclusión del Mundial 2026 para definir su postura. Aunque el PSG le presentó una propuesta con una mejora salarial, el futbolista optó por no renovar al considerar que su rol deportivo durante la última temporada no cumplió con sus expectativas.

El futuro de Bradley Barcola en el Paris Saint-Germain quedó envuelto en incertidumbre después de que el atacante decidiera detener las conversaciones para ampliar su contrato con el club parisino. El internacional francés mantiene un vínculo vigente hasta junio de 2028 , por lo que cualquier salida dependerá de una negociación entre las partes.

El delantero alternó entre la titularidad y el banquillo bajo las órdenes de Luis Enrique, además de iniciar como suplente en las dos finales más recientes de la UEFA Champions League disputadas por el conjunto parisino, situación que influyó en su decisión.

La negativa a extender su contrato no implica que su salida sea inminente. Con dos años de vínculo por delante, el PSG conserva una posición de fuerza y no tiene la necesidad de desprenderse de uno de sus jugadores más importantes. Sin embargo, la postura del atacante abre la posibilidad de que llegue una oferta durante el actual mercado de fichajes.

Según información publicada por RMC Sport, el club parisino habría fijado una valoración cercana a los 170 millones de euros para escuchar propuestas. Esa cifra estaría respaldada por la inflación del mercado europeo tras recientes operaciones de alto perfil, como los traspasos de Morgan Rogers al Chelsea y Elliot Anderson al Manchester City.

Entre los clubes que siguen de cerca la situación aparecen Liverpool, Arsenal y Bayern Múnich. El conjunto de Anfield sería uno de los destinos que más atraen al futbolista, mientras que el Arsenal busca reforzar su ataque y el Bayern mantiene al francés entre sus principales objetivos para potenciar su plantilla.

Por su parte, Chelsea también ha mostrado interés, aunque, de acuerdo con L’Équipe, esa opción no figura entre las prioridades de Barcola en caso de abandonar el PSG.

El atacante llegó a París en el verano de 2023, procedente del Olympique de Lyon, y desde entonces ha disputado 152 partidos, con un balance de 39 goles y 37 asistencias, números que explican la firme postura del club francés respecto a una posible venta.