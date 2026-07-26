Árbitra quiso meter paz y acabó con una conmoción cerebral durante partido ‘amistoso’

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    Árbitra quiso meter paz y acabó con una conmoción cerebral durante partido ‘amistoso’
    La árbitra francesa de 26 años, sufrió una conmoción cerebral después de ser derribada mientras intentaba separar una pelea. FOTO: ESPECIAL

Mathilde Demoncay fue noqueada entre la bronca de jugadores durante el encuentro entre Metz y Fortuna Sittard; el incidente reavivó el debate sobre la seguridad de los silbantes dentro del terreno de juego

Lo que comenzó como un partido amistoso de pretemporada terminó en un episodio de violencia que dejó como principal afectada a la árbitra francesa Mathilde Demoncay, quien sufrió una conmoción cerebral tras ser derribada al intentar detener una pelea entre futbolistas del Metz, de la Ligue 2, y el Fortuna Sittard, de los Países Bajos.

El incidente se produjo al minuto 39, cuando la silbante señaló una falta a favor del conjunto neerlandés luego de que un defensor del Metz sujetara de la camiseta a un rival que se dirigía hacia el área.

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La decisión arbitral desató una serie de reclamos y empujones entre jugadores de ambos equipos. En cuestión de segundos, la discusión escaló hasta convertirse en una trifulca generalizada.

Con la intención de recuperar el control del encuentro, Demoncay, de 26 años, ingresó al centro del altercado. Sin embargo, durante los empujones fue derribada y cayó de espaldas sobre el césped, permaneciendo inmóvil por algunos instantes.

Las imágenes del partido muestran a futbolistas, asistentes arbitrales y personal de seguridad solicitando de inmediato la entrada de los servicios médicos, mientras la preocupación se apoderaba de ambos equipos.

Aunque inicialmente logró reincorporarse y el partido se reanudó con Demoncay desempeñándose como árbitra asistente, las molestias aumentaron con el paso de los minutos. Al llegar el descanso, ya no pudo continuar y fue reemplazada por otro integrante del cuerpo arbitral, luego de que los primeros reportes confirmaran que había sufrido una conmoción cerebral.

El incidente provocó una rápida reacción entre los jugadores, quienes detuvieron la confrontación al percatarse de que la árbitra permanecía tendida sobre el terreno de juego. Futbolistas del Fortuna Sittard fueron de los primeros en pedir asistencia médica.

LA IRONÍA DEL ANUNCIO

Uno de los momentos más llamativos ocurrió porque la caída de la silbante se produjo frente a un anuncio publicitario con la leyenda “Respeten al árbitro”, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales por el contraste entre el mensaje y lo sucedido.

Tras varios minutos de interrupción, el encuentro pudo reanudarse. Dos jugadores fueron amonestados por su participación en la pelea y el Metz, que ya ganaba 1-0, terminó imponiéndose 3-1.

El accidente de Mathilde Demoncay volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la protección de los árbitros y los riesgos que enfrentan al intervenir en episodios de violencia dentro del terreno de juego, incluso en encuentros de carácter amistoso.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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