Monterrey, Querétaro y Juárez, con el reloj encima por la Regla de Menores

Querétaro aparece en el segundo lugar de esta lista, con 429 minutos por completar , seguido de FC Juárez, con 394; Santos Laguna, con 374; Tigres, con 369, y Puebla, con 359.

Monterrey es el equipo que más minutos válidos tiene pendientes, con 476 , una situación que obliga al cuerpo técnico a revisar cuidadosamente sus alineaciones para el cierre del torneo.

De acuerdo con los registros posteriores a la jornada 13, ocho clubes ya cumplieron con los 1,170 minutos obligatorios : Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Atlas, Pachuca, Pumas y Guadalajara. Los otros diez deberán aprovechar los encuentros restantes para completar la cuota y evitar las consecuencias reglamentarias.

La fase regular del Apertura 2026 entra en su recta final y la Regla de Menores comienza a meter presión a los equipos que todavía no cumplen con los minutos exigidos por la Liga MX. Después de las jornadas 12 y 13, solamente quedan cuatro fechas para cerrar el calendario y definir a los invitados a la Liguilla.

La presión también alcanza a Cruz Azul, León, Toluca y Atlético de San Luis, que forman parte del grupo de clubes que todavía no llegan a la cifra reglamentaria. Con cada jornada que pasa, disminuye el margen para distribuir las participaciones de los futbolistas jóvenes sin descuidar los objetivos deportivos.

En contraste, América ya suma 1,742 minutos válidos, una cifra que le permite afrontar las últimas jornadas sin la obligación de buscar más tiempo de participación para cumplir con esta regla.

Las Águilas también mantienen una posición favorable en la clasificación, con una ventaja de cuatro puntos sobre sus principales perseguidores, Guadalajara y Cruz Azul, según los datos proporcionados. Con el requisito cubierto, el conjunto azulcrema puede concentrarse en conservar su lugar de privilegio y preparar su camino hacia la Liguilla.

Chivas tampoco tiene cuentas pendientes, pues acumula 1,327 minutos válidos. Pumas registra 1,334 y Pachuca, 1,356. Necaxa, Atlas, Atlante y Tijuana completan el grupo de ocho instituciones que ya alcanzaron la meta.

JÓVENES, ANTE LA OPORTUNIDAD

La recta final del campeonato representa una oportunidad para los jugadores jóvenes que buscan consolidarse en la Primera División. Sin embargo, para los clubes que todavía tienen minutos pendientes, su participación también se convierte en una necesidad reglamentaria.

Los entrenadores deberán encontrar el equilibrio entre darles espacio a esos futbolistas y mantener la competitividad de sus equipos en partidos que pueden resultar determinantes para sus aspiraciones de clasificación.

Monterrey, Querétaro y FC Juárez son los que enfrentan los mayores pendientes, por lo que tendrán menos margen para dejar la decisión hasta las últimas jornadas. En su caso, la planeación de las alineaciones será tan importante como la obtención de puntos.

CUATRO JORNADAS PARA EVITAR SANCIONES

La Regla de Menores se suma a la pelea por los puestos de Liguilla como uno de los asuntos que los clubes deben resolver antes de que termine la fase regular. Mientras ocho equipos ya cumplieron, los otros diez están obligados a acelerar el paso.

De acuerdo con la información proporcionada, incumplir con los 1,170 minutos puede representar una sanción de tres puntos, un castigo que podría tener consecuencias importantes en la clasificación.

Con cuatro jornadas por disputarse, los equipos rezagados deberán responder a una doble exigencia: pelear por sus objetivos deportivos y cumplir con una disposición que busca impulsar la participación de futbolistas jóvenes en el máximo circuito.