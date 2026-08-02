Chivas preparará en Colombia a su futuro goleador: Sergio Aguayo sale a préstamo al Deportes Tolima

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Chivas preparará en Colombia a su futuro goleador: Sergio Aguayo sale a préstamo al Deportes Tolima
    El Guadalajara está cerca de ceder por un año al delantero mexicoestadounidense Sergio Aguayo al Deportes Tolima de Colombia. FOTO: ESPECIAL

La intención del Rebaño Sagrado es que el atacante gane continuidad y regrese con mayor experiencia para pelear por un lugar en el primer equipo rojiblanco

Chivas continúa moviendo piezas en el mercado de fichajes y todo apunta a que Sergio Aguayo será el siguiente futbolista en salir del club para continuar con su proceso de formación. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el delantero está muy cerca de incorporarse al Deportes Tolima, de Colombia, en calidad de préstamo por un año y sin opción de compra.

La directiva rojiblanca considera que la cesión representa la mejor alternativa para el desarrollo del atacante, ya que sus oportunidades de sumar minutos con el primer equipo serían limitadas durante el presente torneo. El objetivo es que encuentre continuidad, ritmo de competencia y regrese a Guadalajara con mayor experiencia para competir por un puesto.

La posible salida de Aguayo forma parte de una política que Chivas ha implementado en los últimos meses para impulsar el crecimiento de sus jóvenes talentos. En esa misma línea, otros jugadores como Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Fidel Barajas, Diego Ochoa, Francisco Méndez, Gilberto Sepúlveda y Teun Wilke también han salido del club de manera temporal en busca de mayor protagonismo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/el-psg-acelera-su-renovacion-va-por-ferran-torres-y-zion-suzuki-para-defender-su-reinado-en-europa-DN22583415

El delantero, de 23 años y nacido en Nevada, Estados Unidos, llegó a la institución en 2025 procedente de las fuerzas básicas de Pachuca para integrarse al Tapatío, equipo filial del Rebaño en la Liga de Expansión MX.

Su rendimiento con el conjunto filial respaldó la apuesta rojiblanca. Durante la temporada 2025-26 disputó más de 20 partidos y marcó 11 goles, consolidándose como una de las piezas más importantes del ataque del Tapatío.

Ese desempeño le abrió las puertas del primer equipo, con el que debutó en abril de 2026 frente a Necaxa. En el Clausura 2026 acumuló 45 minutos distribuidos en cuatro partidos, incluida una participación en la Liguilla, aunque no registró goles ni asistencias. En el actual Apertura 2026 únicamente disputó 65 minutos antes de iniciar las negociaciones para emigrar al futbol colombiano.

Si la operación se concreta en los próximos días, Aguayo viajará a Colombia para incorporarse al Deportes Tolima, donde buscará consolidarse con minutos y regularidad. La expectativa en Chivas es que el atacante regrese con mayor madurez futbolística y mejores argumentos para convertirse en una alternativa real dentro del primer equipo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Colombia
Estados Unidos
Guadalajara

Personajes


Alan Mozo
Erick Gutierrez

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
El Gobernador emecista Samuel García usó ayer un Black Hawk para trasladarse al sur de NL.

Samuel García usa Black Hawk como un ‘taxi VIP’
Motegi Toshimitsu, Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, iniciará mañana una visita a México.

Visita Ministro de Japón a México para fortalecer relación
El equipo de abogados de Danna Yanina ‘N’ interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata.

Defensa de Danna Yanina ‘N’ apela vinculación a proceso por feminicidio de Dafne Zapata
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla ante sus simpatizantes durante la convención del Partido de los Trabajadores, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones en São Paulo, Brasil.

Lula lanza su candidatura a la reelección en Brasil ante temores de injerencia extranjera
Trump ha anunciado pausas a los bombardeos en Irán en varias ocasiones desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, pero luego la situación se ha desmoronado y los combates se han reanudado.

Trump ordenaría una pausa en ataques a Irán tras acordar bases para fin de guerra
La Federación y el Gobierno de Coahuila firmaron un convenio para destinar cerca de 34 millones de pesos a las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Asignan 34 millones de pesos para búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila
Coahuila abrió la licitación para elaborar el proyecto ejecutivo de ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II; el contrato contempla estudios técnicos, ambientales y de ingeniería con un plazo de ejecución de 884 días.

Coahuila: licitan diseño de ampliación del Puente Internacional II en Piedras Negras
Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo

Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo