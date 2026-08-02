Chivas preparará en Colombia a su futuro goleador: Sergio Aguayo sale a préstamo al Deportes Tolima
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La intención del Rebaño Sagrado es que el atacante gane continuidad y regrese con mayor experiencia para pelear por un lugar en el primer equipo rojiblanco
Chivas continúa moviendo piezas en el mercado de fichajes y todo apunta a que Sergio Aguayo será el siguiente futbolista en salir del club para continuar con su proceso de formación. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el delantero está muy cerca de incorporarse al Deportes Tolima, de Colombia, en calidad de préstamo por un año y sin opción de compra.
La directiva rojiblanca considera que la cesión representa la mejor alternativa para el desarrollo del atacante, ya que sus oportunidades de sumar minutos con el primer equipo serían limitadas durante el presente torneo. El objetivo es que encuentre continuidad, ritmo de competencia y regrese a Guadalajara con mayor experiencia para competir por un puesto.
La posible salida de Aguayo forma parte de una política que Chivas ha implementado en los últimos meses para impulsar el crecimiento de sus jóvenes talentos. En esa misma línea, otros jugadores como Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Fidel Barajas, Diego Ochoa, Francisco Méndez, Gilberto Sepúlveda y Teun Wilke también han salido del club de manera temporal en busca de mayor protagonismo.
El delantero, de 23 años y nacido en Nevada, Estados Unidos, llegó a la institución en 2025 procedente de las fuerzas básicas de Pachuca para integrarse al Tapatío, equipo filial del Rebaño en la Liga de Expansión MX.
Su rendimiento con el conjunto filial respaldó la apuesta rojiblanca. Durante la temporada 2025-26 disputó más de 20 partidos y marcó 11 goles, consolidándose como una de las piezas más importantes del ataque del Tapatío.
Ese desempeño le abrió las puertas del primer equipo, con el que debutó en abril de 2026 frente a Necaxa. En el Clausura 2026 acumuló 45 minutos distribuidos en cuatro partidos, incluida una participación en la Liguilla, aunque no registró goles ni asistencias. En el actual Apertura 2026 únicamente disputó 65 minutos antes de iniciar las negociaciones para emigrar al futbol colombiano.
Si la operación se concreta en los próximos días, Aguayo viajará a Colombia para incorporarse al Deportes Tolima, donde buscará consolidarse con minutos y regularidad. La expectativa en Chivas es que el atacante regrese con mayor madurez futbolística y mejores argumentos para convertirse en una alternativa real dentro del primer equipo.