Chivas preparará en Colombia a su futuro goleador: Sergio Aguayo sale a préstamo al Deportes Tolima

Chivas continúa moviendo piezas en el mercado de fichajes y todo apunta a que Sergio Aguayo será el siguiente futbolista en salir del club para continuar con su proceso de formación. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el delantero está muy cerca de incorporarse al Deportes Tolima, de Colombia, en calidad de préstamo por un año y sin opción de compra.

La directiva rojiblanca considera que la cesión representa la mejor alternativa para el desarrollo del atacante, ya que sus oportunidades de sumar minutos con el primer equipo serían limitadas durante el presente torneo. El objetivo es que encuentre continuidad, ritmo de competencia y regrese a Guadalajara con mayor experiencia para competir por un puesto.

La posible salida de Aguayo forma parte de una política que Chivas ha implementado en los últimos meses para impulsar el crecimiento de sus jóvenes talentos. En esa misma línea, otros jugadores como Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Fidel Barajas, Diego Ochoa, Francisco Méndez, Gilberto Sepúlveda y Teun Wilke también han salido del club de manera temporal en busca de mayor protagonismo.