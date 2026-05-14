Chivas sale de compras para el Apertura 2026 y apunta a dos elementos del Atlético de San Luis

De acuerdo con información publicada por El Universal , el Rebaño Sagrado sigue de cerca al defensa central Eduardo Águila y al mediocampista Óscar Macías , jugadores que han destacado por su rendimiento reciente con el conjunto potosino y que han despertado el interés de la directiva rojiblanca.

Chivas comenzó a moverse con anticipación rumbo al próximo torneo y ya tendría definidos a dos posibles refuerzos provenientes del Atlético de San Luis, con la intención de fortalecer el plantel que ahora será encabezado por Gabriel Milito .

El reporte señala que las negociaciones formales entre ambas instituciones podrían iniciar una vez que concluya la liguilla, ya que ambos clubes esperan cerrar primero su participación en el torneo antes de entrar de lleno al mercado de verano. Tanto Águila como Macías cuentan con contrato vigente hasta diciembre de 2027, aunque en San Luis existiría apertura para escuchar ofertas.

Uno de los factores que podría facilitar el movimiento es la buena relación entre las directivas de Chivas y Atlético de San Luis, situación que podría acelerar el diálogo y permitir que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas.

En el caso de Óscar Macías, su posible incorporación tendría un valor especial, ya que se trata de un futbolista surgido de la cantera rojiblanca. Su regreso representaría una apuesta por un jugador que conoce la institución y que ya cuenta con experiencia en Liga MX.

Por su parte, Eduardo Águila es visto como uno de los defensores mexicanos jóvenes con mayor proyección. El zaguero, de origen tapatío, ha tenido un crecimiento notable en San Luis y algunos sectores lo consideran un futbolista con potencial para ser convocado próximamente a la Selección Mexicana.

Con estas posibles incorporaciones, Chivas buscaría reforzar dos zonas clave del equipo: la defensa central y el mediocampo, con el objetivo de darle mayor profundidad y variantes al proyecto que encabezará Gabriel Milito.