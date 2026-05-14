Chivas sale de compras para el Apertura 2026 y apunta a dos elementos del Atlético de San Luis

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Chivas sale de compras para el Apertura 2026 y apunta a dos elementos del Atlético de San Luis
    Eduardo Águila es uno de los jugadores que el Guadalajara ha estado pretendiendo y vuelve a la carga. FOTO: ESPECIAL

El Rebaño Sagrado está moviendo el mercado en plena Liguilla con el objetivo de seguir siendo protagonista, así que pretende hacerse de los servicios de jugadores potosinos

Chivas comenzó a moverse con anticipación rumbo al próximo torneo y ya tendría definidos a dos posibles refuerzos provenientes del Atlético de San Luis, con la intención de fortalecer el plantel que ahora será encabezado por Gabriel Milito.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el Rebaño Sagrado sigue de cerca al defensa central Eduardo Águila y al mediocampista Óscar Macías, jugadores que han destacado por su rendimiento reciente con el conjunto potosino y que han despertado el interés de la directiva rojiblanca.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/sacudida-en-el-nido-america-define-salida-de-thiago-espinosa-y-pone-ultimatum-a-chicote-y-lara-NF20702348

El reporte señala que las negociaciones formales entre ambas instituciones podrían iniciar una vez que concluya la liguilla, ya que ambos clubes esperan cerrar primero su participación en el torneo antes de entrar de lleno al mercado de verano. Tanto Águila como Macías cuentan con contrato vigente hasta diciembre de 2027, aunque en San Luis existiría apertura para escuchar ofertas.

Uno de los factores que podría facilitar el movimiento es la buena relación entre las directivas de Chivas y Atlético de San Luis, situación que podría acelerar el diálogo y permitir que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas.

En el caso de Óscar Macías, su posible incorporación tendría un valor especial, ya que se trata de un futbolista surgido de la cantera rojiblanca. Su regreso representaría una apuesta por un jugador que conoce la institución y que ya cuenta con experiencia en Liga MX.

Por su parte, Eduardo Águila es visto como uno de los defensores mexicanos jóvenes con mayor proyección. El zaguero, de origen tapatío, ha tenido un crecimiento notable en San Luis y algunos sectores lo consideran un futbolista con potencial para ser convocado próximamente a la Selección Mexicana.

Con estas posibles incorporaciones, Chivas buscaría reforzar dos zonas clave del equipo: la defensa central y el mediocampo, con el objetivo de darle mayor profundidad y variantes al proyecto que encabezará Gabriel Milito.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Guadalajara
SAN LUIS

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
El cáncer del cáncer

El cáncer del cáncer
true

Sheinbaum: piñata de todos

La Fiscalía General de la República informó que el hombre será investigado cuatro meses más.

Vinculan a Fernando Farías, alias ‘El Cabo’, reclutador en Teuchitlán

En la llamada dialogaron sobre el potencial para ampliar el comercio entre ambos países y discutieron los asuntos globales de actualidad.

Presidente de Corea del Sur visitará México en 2026, confirma Claudia Sheinbaum
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea.

¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos
El cantante de música regional mexicana Ramón Ayala y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan una demanda en Texas por presunto abuso sexual y acoso presentada por ex integrantes de su agrupación.

Como a Lalo Mora... Acusan a Ramón Ayala y a Ramón Ayala Jr de abuso sexual; exigen 25 millones de dólares en demanda
El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026, pero el conflicto con los palcohabientes abrió un nuevo frente legal rumbo a la justa.

Juez frena a FIFA: palcohabientes ganan primer round por accesos al Estadio Banorte en el Mundial 2026