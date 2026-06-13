¡Orgullo nacional! Maya Becerra se cuelga el oro en el Mundial de Tiro con Arco en Turquía

Andrea Maya Becerra volvió a poner a México en lo más alto del tiro con arco internacional, luego de conquistar la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual femenil dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, celebrada en Turquía.

La arquera jalisciense firmó una actuación de alto calibre en una de las pruebas más exigentes del circuito, donde superó a la colombiana Sara López en una final dramática que tuvo que definirse en flecha de desempate, después de que ambas igualaron 146-146 en el duelo por el primer lugar.

Becerra mantuvo la calma en el momento de mayor presión y clavó su flecha en el 10, mientras que López, una de las figuras históricas del arco compuesto, se quedó en el 9. Con ese disparo, la mexicana aseguró el metal dorado y confirmó por qué es una de las grandes referentes del tiro con arco mundial.