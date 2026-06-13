¡Orgullo nacional! Maya Becerra se cuelga el oro en el Mundial de Tiro con Arco en Turquía

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    ¡Orgullo nacional! Maya Becerra se cuelga el oro en el Mundial de Tiro con Arco en Turquía
    Andrea Maya Becerra conquistó el oro en Antalya 2026 tras vencer a Sara López en flecha de desempate. FOTO: X

La mexicana se coronó en Antalya 2026 tras vencer a Sara López en flecha de desempate

Andrea Maya Becerra volvió a poner a México en lo más alto del tiro con arco internacional, luego de conquistar la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual femenil dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, celebrada en Turquía.

La arquera jalisciense firmó una actuación de alto calibre en una de las pruebas más exigentes del circuito, donde superó a la colombiana Sara López en una final dramática que tuvo que definirse en flecha de desempate, después de que ambas igualaron 146-146 en el duelo por el primer lugar.

Becerra mantuvo la calma en el momento de mayor presión y clavó su flecha en el 10, mientras que López, una de las figuras históricas del arco compuesto, se quedó en el 9. Con ese disparo, la mexicana aseguró el metal dorado y confirmó por qué es una de las grandes referentes del tiro con arco mundial.

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El triunfo tiene un valor especial por el nivel de la rival. Sara López es considerada una de las mejores arqueras de todos los tiempos en arco compuesto, por lo que la victoria de Maya Becerra en Antalya representa otro golpe de autoridad para la mexicana dentro del circuito internacional.

Antes de llegar a la final, Becerra también respondió con precisión en las rondas decisivas. En semifinales dejó en el camino a la estadounidense Savannah O’Donohue, resultado que le permitió instalarse en el duelo por el oro y asegurar una nueva medalla para la delegación mexicana.

La actuación de Maya Becerra no se limitó a la prueba individual. En la misma jornada, la mexicana también formó parte del equipo femenil de arco compuesto que se quedó con la medalla de plata junto a Adriana Castillo y Dafne Quintero, después de enfrentar a Turquía en la final por equipos.

Además, Becerra sumó otra presea en la modalidad de equipo mixto, donde México se quedó con el bronce junto a Sebastián García. Con ello, la arquera mexicana cerró su participación en Antalya como triple medallista: oro individual, plata por equipos femenil y bronce mixto.

El resultado confirma el gran momento que vive el tiro con arco mexicano, especialmente en la modalidad de arco compuesto, donde Becerra se ha consolidado como una de las cartas más fuertes del país en competencias internacionales.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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