Coahuila firma cosecha de 21 medallas en tiro con arco en Tlaxcala

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    Coahuila firma cosecha de 21 medallas en tiro con arco en Tlaxcala
    Susana García Flores sumó su sexta medalla en la Olimpiada Nacional 2026. FOTO: INEDEC

La delegación de Coahuila terminó su participación en el tiro con arco de la Olimpiada Nacional 2026 con cinco oros, y actuaciones destacadas en distintas categorías, además de una convocatoria a selección nacional

La delegación de Coahuila concluyó su participación en el tiro con arco de la Olimpiada Nacional 2026 con un total de 21 medallas, resultado de cinco preseas de oro, seis de plata y diez de bronce, en competencias celebradas en Apizaco, Tlaxcala.

El cierre de actividades dejó resultados en distintas categorías y modalidades, donde varios arqueros del estado lograron subir al podio. Uno de los desempeños destacados fue el de Marco Antonio Méndez Sánchez, quien se proclamó campeón nacional en la modalidad de recurvo individual Sub 24. En la final se impuso 7-3 a Hugo Leonel Cueto Ávalos, en un duelo que se definió por parciales de 24-26, 27-27, 26-24, 27-26 y 25-24.

https://vanguardia.com.mx/deportes/arrancan-juegos-lasallistas-2026-con-seis-mil-atletas-en-competencia-OG20409043

En la rama femenil, Andrea Scarlett Covarrubias consiguió la medalla de plata en recurvo individual Sub 21. La coahuilense enfrentó en la final a Victoria Virgen, quien se llevó el oro tras ganar 6-2, con parciales de 24-28, 22-24, 27-25 y 22-27.

Otra de las actuaciones relevantes fue la de Susana García Flores, quien sumó su sexta medalla dentro de esta edición de la Olimpiada Nacional. En la modalidad de compuesto Sub 16, obtuvo la plata luego de caer en la final ante Mariam Gómez Basilio por marcador de 140-138. Los parciales del enfrentamiento fueron 24-29, 28-28, 29-29, 29-28 y 29-26, en un cierre que se resolvió por una diferencia mínima.

Además de los resultados en el medallero, la delegación estatal recibió una noticia relevante rumbo a competencias internacionales. El arquero Carlos Daniel Lira fue convocado a la Selección Mexicana de tiro con arco, con miras a su participación en el Campeonato Panamericano Juvenil, programado del 22 al 28 de mayo en Medellín, Colombia.

Con este balance, Coahuila cierra su intervención en esta disciplina dentro de la Olimpiada Nacional, sumando resultados en distintas categorías y proyectando a algunos de sus atletas hacia procesos de selección nacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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