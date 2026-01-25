Coahuila suma títulos y podios en el Abierto de Arquería ‘Dafne Quintero’ de Monclova

/ 25 enero 2026
    Coahuila suma títulos y podios en el Abierto de Arquería ‘Dafne Quintero’ de Monclova
    Autoridades deportivas y municipales encabezaron la ceremonia de premiación del Abierto de Arquería. FOTO: INEDEC

El Abierto de Arquería dejó múltiples logros para Coahuila, con campeonatos en modalidades de compuesto y recurvo

El nuevo campo de tiro con arco “Sebastián García Flores”, ubicado en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha de Monclova, fue sede de la jornada de finales de la segunda edición del Abierto de Arquería “Dafne Quintero”, certamen que reunió a más de 200 arqueras, arqueros y entrenadores de distintos estados del país y que marcó el inicio oficial del calendario deportivo 2026 de Archery México.

Durante tres días de competencia, del 23 al 25 de enero, el evento concentró a participantes provenientes de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo, Sonora, Estado de México, Chiapas y Tamaulipas, quienes compitieron en diversas categorías femeniles y varoniles, tanto en las modalidades de compuesto como recurvo.

Coahuila tuvo una participación destacada a lo largo del torneo, con presencia constante en finales y podios. Uno de los resultados más relevantes fue el de la monclovense Dafne Quintero, quien se proclamó bicampeona del Compuesto Femenil tras vencer a Selene Rodríguez por marcador de 147-141, reafirmando su posición como una de las principales exponentes nacionales de esta modalidad.

En Recurvo Varonil, Raúl Tadeo Rodríguez se quedó con el primer lugar luego de imponerse al representante de Nuevo León, Miguel Celaya, por 6-4, en una final definida en los últimos sets. Las categorías juveniles también aportaron resultados positivos para la delegación local. Abril Espinosa ganó el oro en Recurvo Sub 18 tras superar a Larissa Muñoz por 6-5, mientras que Mariana Ramos se impuso en Recurvo Sub 16 mixto al derrotar a Caleb Ramos por 6-0.

En Compuesto Sub 21, el título se resolvió entre coahuilenses, con Rafael Ramos como ganador al vencer a Víctor Betrado por un cerrado 141-140. De igual forma, Susana García obtuvo el primer sitio en Compuesto Sub 16 mixto tras imponerse a Reneé Reyes por 138-137. Antonio Epifania sumó otro oro para el estado en Compuesto Sub 18, al derrotar al tamaulipeco Luis Ledesma por 143-138, mientras que Casandra Salas logró la plata en esa misma categoría.

En Recurvo Sub 21, Juan Pablo Téllez y Natalia Garibay concluyeron en segundo lugar tras caer en sus respectivas finales ante representantes de Quintana Roo y Ciudad de México.

La ceremonia de premiación fue encabezada por Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; y Olga Rosales, presidenta de la Asociación de Tiro con Arco Coahuilense. La realización del Abierto reforzó el trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales y asociaciones deportivas, así como la proyección de Monclova como sede de competencias de alcance nacional.

