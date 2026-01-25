Coahuila suma títulos y podios en el Abierto de Arquería ‘Dafne Quintero’ de Monclova

El nuevo campo de tiro con arco “Sebastián García Flores”, ubicado en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha de Monclova, fue sede de la jornada de finales de la segunda edición del Abierto de Arquería “Dafne Quintero”, certamen que reunió a más de 200 arqueras, arqueros y entrenadores de distintos estados del país y que marcó el inicio oficial del calendario deportivo 2026 de Archery México.

Durante tres días de competencia, del 23 al 25 de enero, el evento concentró a participantes provenientes de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo, Sonora, Estado de México, Chiapas y Tamaulipas, quienes compitieron en diversas categorías femeniles y varoniles, tanto en las modalidades de compuesto como recurvo.

Coahuila tuvo una participación destacada a lo largo del torneo, con presencia constante en finales y podios. Uno de los resultados más relevantes fue el de la monclovense Dafne Quintero, quien se proclamó bicampeona del Compuesto Femenil tras vencer a Selene Rodríguez por marcador de 147-141, reafirmando su posición como una de las principales exponentes nacionales de esta modalidad.