José Ramón López Beltrán presume visita a Buc-ee’s y Carolyn Adams difunde fotos de paseo en Disney

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, presumió este sábado una fotografía frente a una sucursal de la popular cadena estadounidense de tiendas de conveniencia y gasolineras, Buc-ee’s. López Beltrán compartió en redes sociales la imagen, en la que aparece sonriente frente a las letras del establecimiento, acompañada del mensaje: “Saludos desde Buc-ee’s”. La cadena, cuya mascota es un castor, es conocida por sus establecimientos instalados principalmente a lo largo de carreteras y junto a estaciones de servicio, con sucursales en estados como Texas, Florida y Kentucky, entre otros.

La publicación de López Beltrán ocurre dos días después de que su hermano, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, informara que Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país. La decisión provocó críticas entre integrantes de Morena, quienes acusaron una supuesta injerencia de Estados Unidos y defendieron al hijo de López Obrador. En medio de la polémica, el sábado circularon versiones en redes sociales sobre un supuesto retiro de visas también a los otros dos hijos del exmandatario, Gonzalo y José Ramón.

ADAMS TAMBIÉN COMPARTE FOTO EN DISNEYLAND José Ramón está casado con la estadounidense Carolyn Adams, con quien tiene cuatro hijos, cabe destacar que la familia es fotografiada con frecuencia durante viajes a Estados Unidos. Recientemente, Adams compartió fotos de la familia en distintos puntos de EU como, por ejemplo, el parque de diversiones Disneyland. En su cuenta de Instagram posteó un video, donde aparecen los cinco integrantes de la familia López Beltrán pasando tiempo en parques y atracciones.

“Hoy están creciendo en un mundo donde muchas personas creen conocer la vida de alguien con solo ver una fotografía, un video o un titular. Un mundo donde se juzga antes de preguntar, se señala antes de conocer y se critica antes de entender”, dijo en una publicación reciente con un compilado de fotografías de su familia. “No puedo evitar que eso exista. Lo que sí puedo hacer es enseñarles que nunca permitan que la opinión de otros defina quiénes son ni hasta donde pueden llegar. Quiero que siempre se sientan libres”, agregó Adams.

Además, en la descripción, hace referencia a la libertad de estudiar donde se quiera, conocer el mundo y trabajar por sus metas, a vivir con valores, a defender la verdad, y “nunca avergonzarse de una vida construida con trabajo, amor y honestidad”. “Nadie tiene el poder de definir quiénes son, excepto ustedes mismos y Dios. Que sus actos hablen más fuerte que cualquier mentira, que su paz valga más que cualquier juicio. Los amo demasiado”, concluyó.

De acuerdo con diversos reportes, la relación de Adams y López Beltrán se hizo pública en 2019, cuando ambos acudieron juntos a un informe de Gobierno del expresidente. La pareja, que vivió por un tiempo en Houston, Texas, protagonizó el escándalo de la “Casa Gris”, valuada en más de un millón de dólares y propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos con Pemex. Además de la celebración del cumpleaños de su hijastra en Culiacán, Sinaloa, y la asistencia a un evento de la Fórmula 1, en contraste con el discurso de austeridad del exmandatario federal. Adams, de padre estadounidense y madre brasileña, cuenta con trayectoria en el sector energético, con una trayectoria que incluye su paso por en British Petroleum (BP) y Cava Energy.

QUITAN VISA A ‘ANDY’ Las publicaciones se dan después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio y Christopher Landau, le quitaran la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Por medio de una carta publicada en IG y destinada al presidente estadounidense Donald Trump, dijo que “como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”. Añadió que, a pesar de la medida, no le causa ningún problema el no poder ir a Estados Unidos “en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”.