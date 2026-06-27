Coahuilense Matías Grande gana oro y Sebastián García logra bronce en el Panamericano de Tiro con Arco

En el Centro Histórico de Tlaxcala, la dupla conformada por Alejandra Valencia y Matías Grande conquistó la medalla de oro en la prueba de equipos mixtos de arco recurvo, después de imponerse a la pareja estadounidense integrada por Brady Ellison y Jennifer Mucino.

La selección mexicana de tiro con arco volvió a subir al podio en el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026 gracias a una jornada en la que destacó la actuación de los coahuilenses Sebastián García y Matías Grande, quienes contribuyeron a que el país llegara a cinco medallas en la competencia y mantuviera el impulso rumbo al cierre del certamen.

El conjunto mexicano mostró regularidad durante la final y terminó por asegurar el campeonato con marcador de 6-2, resultado que confirmó el dominio nacional en esta modalidad y permitió que el himno mexicano sonara durante la ceremonia de premiación frente al Museo de Arte de Tlaxcala.

Para Matías Grande, el triunfo representa un paso más dentro de un año en el que se ha mantenido entre los mejores exponentes del recurvo mexicano. El arquero volverá a la línea de tiro este domingo para disputar las rondas finales individuales, donde buscará ampliar su cosecha de medallas en territorio nacional.

La actividad también dejó una nueva alegría para Coahuila con la participación de Sebastián García, quien, junto con Maya Becerra, obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de equipos mixtos de arco compuesto.

La dupla mexicana superó a los colombianos Alejandra Usquiano y Pablo Gómez por marcador de 160-158 en el enfrentamiento por el tercer lugar, asegurando así otra presea para la delegación anfitriona.

El resultado reafirma el momento que atraviesa Sebastián García dentro del tiro con arco mexicano. El coahuilense se ha consolidado como uno de los principales representantes nacionales en la modalidad de compuesto, aportando resultados tanto en competencias individuales como por equipos, además de formar una de las parejas más competitivas del continente junto a Maya Becerra.

Con las preseas obtenidas este sábado, México elevó a cinco su total de medallas en el Campeonato Panamericano, luego de sumar previamente un oro, una plata y un bronce en las pruebas por equipos disputadas el miércoles.

Aquellos resultados también permitieron que la selección nacional consiguiera el objetivo de clasificar con equipo completo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, al asegurar las 12 plazas disponibles para la delegación mexicana.