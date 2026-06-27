Coahuilense Matías Grande gana oro y Sebastián García logra bronce en el Panamericano de Tiro con Arco
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México incrementó su cosecha a cinco medallas en Tlaxcala gracias al oro de Grande y Alejandra Valencia en recurvo mixto, además del bronce conseguido por el coahuilense Sebastián García y Maya Becerra en compuesto mixto
La selección mexicana de tiro con arco volvió a subir al podio en el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026 gracias a una jornada en la que destacó la actuación de los coahuilenses Sebastián García y Matías Grande, quienes contribuyeron a que el país llegara a cinco medallas en la competencia y mantuviera el impulso rumbo al cierre del certamen.
En el Centro Histórico de Tlaxcala, la dupla conformada por Alejandra Valencia y Matías Grande conquistó la medalla de oro en la prueba de equipos mixtos de arco recurvo, después de imponerse a la pareja estadounidense integrada por Brady Ellison y Jennifer Mucino.
El conjunto mexicano mostró regularidad durante la final y terminó por asegurar el campeonato con marcador de 6-2, resultado que confirmó el dominio nacional en esta modalidad y permitió que el himno mexicano sonara durante la ceremonia de premiación frente al Museo de Arte de Tlaxcala.
Para Matías Grande, el triunfo representa un paso más dentro de un año en el que se ha mantenido entre los mejores exponentes del recurvo mexicano. El arquero volverá a la línea de tiro este domingo para disputar las rondas finales individuales, donde buscará ampliar su cosecha de medallas en territorio nacional.
La actividad también dejó una nueva alegría para Coahuila con la participación de Sebastián García, quien, junto con Maya Becerra, obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de equipos mixtos de arco compuesto.
La dupla mexicana superó a los colombianos Alejandra Usquiano y Pablo Gómez por marcador de 160-158 en el enfrentamiento por el tercer lugar, asegurando así otra presea para la delegación anfitriona.
El resultado reafirma el momento que atraviesa Sebastián García dentro del tiro con arco mexicano. El coahuilense se ha consolidado como uno de los principales representantes nacionales en la modalidad de compuesto, aportando resultados tanto en competencias individuales como por equipos, además de formar una de las parejas más competitivas del continente junto a Maya Becerra.
Con las preseas obtenidas este sábado, México elevó a cinco su total de medallas en el Campeonato Panamericano, luego de sumar previamente un oro, una plata y un bronce en las pruebas por equipos disputadas el miércoles.
Aquellos resultados también permitieron que la selección nacional consiguiera el objetivo de clasificar con equipo completo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, al asegurar las 12 plazas disponibles para la delegación mexicana.
La actividad del certamen aún no concluye para los representantes nacionales. Este domingo se disputarán las finales individuales, donde México tendrá opciones de incrementar su cosecha de medallas.
Entre los encuentros más esperados figura el de Matías Grande en recurvo varonil, además de la participación de Ángela Ruiz en recurvo femenil y Adriana Castillo en compuesto femenil, quienes avanzaron a las rondas decisivas y buscarán subir al podio.
Con actuaciones como las de Matías Grande y el coahuilense Sebastián García, la selección mexicana mantiene un papel destacado en el campeonato continental, ratificando la solidez del tiro con arco nacional en las modalidades de recurvo y compuesto, además de fortalecer sus aspiraciones rumbo al siguiente ciclo internacional.