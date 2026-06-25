México gana oro, plata y bronce en el Panamericano de Tiro con Arco; brillan arqueros de Coahuila

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    México gana oro, plata y bronce en el Panamericano de Tiro con Arco; brillan arqueros de Coahuila
    Cinco arqueros con raíces coahuilenses —Sebastián García, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz, Dafne Quintero y Matías Grande— fueron protagonistas de la actuación nacional. FOTO: CONADE

México abrió el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Tlaxcala 2026 con una cosecha de oro, plata y bronce, además de asegurar las 12 plazas disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima 2027

La selección mexicana de tiro con arco comenzó con resultados positivos su participación en el Campeonato Panamericano de la especialidad, que se celebra en Tlaxcala, al conquistar tres medallas por equipos y asegurar las 12 plazas disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Entre los protagonistas de la jornada destacaron cinco arqueros con raíces coahuilenses: Sebastián García, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz, Dafne Quintero y Matías Grande.

El primer podio para México llegó en la modalidad de arco compuesto varonil. El equipo integrado por Rodrigo González, Sebastián García y Juan Carlos del Río obtuvo la medalla de bronce tras vencer 238-237 a Guatemala en un duelo definido por un solo punto. El resultado permitió abrir el medallero nacional y confirmó el buen momento del conjunto mexicano en la especialidad.

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Posteriormente, el representativo femenil de arco recurvo se quedó con la medalla de plata. Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia avanzaron hasta la final, donde enfrentaron a Estados Unidos. Aunque las mexicanas no lograron quedarse con el título continental, sumaron un nuevo podio para la delegación y aseguraron su clasificación a Lima 2027.

La tercera presea fue la más valiosa de la jornada. En arco compuesto femenil, Dafne Quintero, Maya Becerra y Adriana Castillo conquistaron la medalla de oro luego de superar a Colombia en una final que se definió mediante un emocionante shoot-off. El triunfo confirmó el dominio mexicano en esta modalidad y representó el primer campeonato panamericano para el equipo en esta edición.

Coahuila aporta al éxito nacional

Además de los tres equipos que subieron al podio, el conjunto de recurvo varonil también cumplió con el objetivo de obtener el boleto continental. La tercia formada por Matías Grande, Juan Téllez y Francisco Padilla finalizó en la cuarta posición, resultado suficiente para asegurar una de las plazas disponibles para los Juegos Panamericanos.

Con estos resultados, México logró un pleno de clasificaciones, obteniendo las 12 plazas que estaban en disputa para Lima 2027.

Para Coahuila, la jornada tuvo un significado especial. Sebastián García colaboró en la obtención del bronce en compuesto varonil; Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz fueron parte del equipo que conquistó la plata en recurvo femenil; Dafne Quintero encabezó al conjunto campeón en compuesto femenil, mientras que Matías Grande contribuyó a asegurar la clasificación panamericana con el cuarto lugar en recurvo varonil.

La mira puesta en Lima 2027 y Los Ángeles 2028

La actuación también reafirma el crecimiento del tiro con arco nacional rumbo al próximo ciclo olímpico. Los Juegos Panamericanos serán una de las competencias clave para la preparación hacia Los Ángeles 2028, edición que marcará un momento histórico para la disciplina al incluir por primera vez el arco compuesto dentro del programa olímpico, una modalidad en la que México se ha consolidado como una de las principales potencias del continente.

La actividad del Campeonato Panamericano continuará durante los próximos días con las pruebas individuales y por equipos mixtos, donde la delegación mexicana buscará ampliar su cosecha de medallas y mantener el protagonismo ante su afición.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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