Saltillense Alberto Rodríguez campeón en la Copa Bobby Díaz; podio completo para Coahuila en 15 y menores
El saltillense triunfo en el torneo disputado en Veracruz, acompañado en el podio por los coahuilenses Theodoros Kalionchiz y Santiago Garcia Melo
El saltillense Alberto Rodríguez Espinosa se proclamó campeón de la categoría 15 y menores varonil en la primera edición de la Copa Bobby Díaz, torneo celebrado en el Club de Golf La Villa Rica en Alvarado, Veracruz.
El jugador del Club Campestre de Saltillo firmó tarjetas de 74, 72 y 74 golpes para un total de 220 (+4), resultado que le permitió escalar una posición en la jornada final y llevarse el título.
El podio fue totalmente coahuilense, con Theodoros Kalionchiz (Club de Golf El Socorro) terminando en segundo lugar con 223 golpes (+7) tras rondas de 70, 75 y 78, y Santiago Garcia Melo (Club Campestre Lourdes) en tercero con 224 golpes (+8), luego de firmar 78, 70 y 76.
La actuación de los tres golfistas estatales marcó dominio absoluto en la división.
Además del desempeño de los coahuilenses, el torneo dejó un gran nivel competitivo como parte del calendario 25-26 del Comité Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Golf, con la participación de los mejores exponentes juveniles del país en múltiples categorías.
CAMPEONES 18 Y MENORES
En la categoría mayor, 18 y menores varonil, el título se definió hasta el tercer hoyo de playoff. Juan Antonio Aliseda, representante de El Campanario, se impuso a Emiliano Delsol (La Loma Club de Golf), luego de que ambos finalizaron la ronda regular empatados. El tercer lugar fue para Juan Pablo Duarte, del Club de Golf Santa Anita, con total de 218 golpes.
“Estaba muy nervioso, pero me puse a pensar de manera más positiva... qué padre sentir estos nervios porque estoy compitiendo por el primer lugar”, expresó Aliseda tras obtener el triunfo.
En la rama femenil, Alejandra Botaya, también del Campanario, dominó de principio a fin para quedarse con la Copa gracias a un score acumulado de 210 golpes (-6), demostrando solidez pese al viento y la presión de la jornada final.