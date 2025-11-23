Saltillense Alberto Rodríguez campeón en la Copa Bobby Díaz; podio completo para Coahuila en 15 y menores

El saltillense Alberto Rodríguez Espinosa se proclamó campeón de la categoría 15 y menores varonil en la primera edición de la Copa Bobby Díaz, torneo celebrado en el Club de Golf La Villa Rica en Alvarado, Veracruz.

El jugador del Club Campestre de Saltillo firmó tarjetas de 74, 72 y 74 golpes para un total de 220 (+4), resultado que le permitió escalar una posición en la jornada final y llevarse el título.

El podio fue totalmente coahuilense, con Theodoros Kalionchiz (Club de Golf El Socorro) terminando en segundo lugar con 223 golpes (+7) tras rondas de 70, 75 y 78, y Santiago Garcia Melo (Club Campestre Lourdes) en tercero con 224 golpes (+8), luego de firmar 78, 70 y 76.

La actuación de los tres golfistas estatales marcó dominio absoluto en la división.

Además del desempeño de los coahuilenses, el torneo dejó un gran nivel competitivo como parte del calendario 25-26 del Comité Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Golf, con la participación de los mejores exponentes juveniles del país en múltiples categorías.