PACHUCA.- El momento que vive el bicampeón Atlas no es parecido, en nada, a los dos campeonatos recientes, pero este jueves regresa a la cancha donde levantó el título y ahí puede darse el renacer rojinegro, aunque para el local, el Pachuca , el duelo significa una pequeña revancha que no pueden desaprovechar.

“Ahora trataremos el jueves, un partido difícil y complicado con Atlas y después, a las 48 horas, vamos a tener que ir a jugar con Toluca que no va a jugar (entre semana), esas cosas solo suceden en este medio, que se le de ese tipo de ventajas a un equipo, que descanse, y el otro no, pero bueno, tendremos que afrontarlo.

Por su parte, al conjunto de Diego Cocca lo han afectado las ausencias por lesión y ya no tiene el mismo impulso de los dos torneos pasados; en 10 compromisos apenas han ganado 2, empatado 3 y perdido 5. Aún tienen posibilidades de colarse a la repesca, pero es verdad que el Atlas no tiene ya la exigencia luego de obtener esas dos coronas recientes. Pero también es cierto que no puede el conjunto rojinegro darse por eliminado con tantos juegos por disputar, ya que la afición sí exigirá que, si van a entregar el cetro este campeonato, que sea de manera más decorosa (en una liguilla de menos).

Además, este será un partido muy especial para el defensor de los rojinegros, Anderson Santamaría, pues cumplirá 100 partidos oficiales como futbolista de los Zorros.

“Será un partido muy especial, porque la verdad me siento parte de la historia del Atlas, me he encariñado con la ciudad, con el equipo, con la afición que siempre nos ha apoyado en los malos resultados y en los buenos, entonces el cariño es muy inmenso, la verdad me siento parte muy importante de lo que es Atlas y cumplir 100 partidos será especial y espero que sean muchísimos más, que todavía tengo mucho por dar por esta camiseta”, platicó Santamaría.

El futbolista sudamericano llegó al Atlas para el Torneo Clausura 2019. En el conjunto rojinegro ha vivido de todo, desde luchas por no descender, por no pagar una multa, lesiones, suspensiones y un bicampeonato, por lo que su nombre está escrito con letras de oro en el libro de historia de los Rojinegros.

Con el conjunto de la Academia, Santamaría ha disputado 99 partidos entre Liga, Liguilla y Copa MX, en donde ha marcado cuatro goles, recibido 33 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas, por lo que ha llevado a cabo una carrera ejemplar vistiendo la playera del actual bicampeón y ante los Tuzos del Pachuca, el zaguero, en caso de que Diego Cocca así lo decida, cumplirá su meta de llegar al centenar de juegos.

El duelo Tuzos-Atlas es de los duelos adelantados por el calendario previo a Qatar 2022; corresponde a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2022 y se disputará la noche de este jueves (19:05 horas, tiempo del centro de México) en el estadio Hidalgo. Fernando Guerrero Martínez será el juez central y sus auxiliares serán Christian Kiabek Espinosa Zavala y Eduardo Acosta Orea.

EL DATO CLAVE

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en la Final del pasado Clausura 2022, y el juego de vuelta terminó con victoria de 2-1 favorable para los hidalguenses, sin embargo, en el de ida había ganado el rojinegro por 2-0, lo que finalmente ayudó al equipo a coronarse campeón.

JUEGOS DE HOY

Pachuca vs Atlas

19:05 horas / FOX Sports

Tijuana vs Santos

21:00 horas / FOX Sports

