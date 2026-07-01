La FIFA monitorea: detecta 89 mil mensajes ofensivos en el Mundial 2026; el racismo lidera los ataques

De acuerdo con el informe, durante la primera etapa del torneo se analizaron más de seis millones de publicaciones y comentarios en distintas plataformas digitales, lo que representa un incremento del 33% respecto al volumen registrado en la misma fase del Mundial de Catar 2022 .

Los datos fueron difundidos este miércoles por el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) , la plataforma creada por la FIFA para monitorear, ocultar y reportar discursos de odio durante sus competiciones.

La FIFA encendió las alarmas por el creciente nivel de violencia en redes sociales durante la Copa Mundial de 2026 . El organismo informó que, tras concluir la fase de grupos, fueron detectadas 89 mil publicaciones ofensivas , de las cuales el 11% correspondían a mensajes de carácter racista dirigidos principalmente contra jugadores, entrenadores y árbitros.

Como resultado del monitoreo, el organismo informó que:

Se detectaron 89 mil publicaciones ofensivas.Fueron ocultados 181 mil comentarios considerados abusivos.Se abrieron más de mil investigaciones contra usuarios responsables de mensajes ofensivos.

La FIFA destacó que los mensajes racistas constituyen la categoría de abuso más frecuente, al representar 11% del total de publicaciones ofensivas identificadas.

”Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores”, advirtió el Servicio de Protección en Redes Sociales.

Hasta el momento se han disputado 72 de los 104 partidos programados del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, pero las cifras de abuso ya superan ampliamente las registradas hace cuatro años.

Durante la fase de grupos de Catar 2022, la FIFA detectó alrededor de 6 mil 700 publicaciones ofensivas. En contraste, en la actual edición la cifra ya alcanza 89 mil mensajes, lo que representa un incremento de más de 13 veces.

El organismo explicó que este aumento también está relacionado con la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones, lo que ha generado una mayor actividad en redes sociales y un incremento considerable en las interacciones digitales.

Los ataques continúan en la fase de eliminación directa

La FIFA también confirmó que el discurso de odio no se ha detenido tras la fase de grupos.

Uno de los casos más recientes involucra a la selección de Países Bajos, cuya federación denunció que Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber fueron víctimas de insultos racistas después de fallar sus penales en la eliminación frente a Marruecos en los dieciseisavos de final.

Los mensajes fueron difundidos en distintas plataformas y actualmente forman parte de las investigaciones abiertas por el sistema de monitoreo del organismo.

¿DE QUÉ SE TRATA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN REDES SOCIALES?

El Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) fue implementado por la FIFA en 2022 con el objetivo de detectar, ocultar y reportar mensajes de odio dirigidos contra los participantes de sus competiciones.

La herramienta brinda protección a jugadores, entrenadores, árbitros, selecciones nacionales que participan en torneos organizados por la FIFA.

Además del monitoreo permanente, el sistema trabaja junto con las plataformas digitales para identificar a usuarios responsables de publicaciones que puedan constituir actos de discriminación, racismo o abuso en línea, con el propósito de reducir el impacto del discurso de odio en el futbol internacional.