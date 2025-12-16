Carl’s Jr. regala una hamburguesa Classic Burger este martes 16 de diciembre en México

    Carl’s Jr. regala una hamburguesa Classic Burger este martes 16 de diciembre en México
Carl’s Jr. anunció una promoción de tiempo limitado en la que regalará una Classic Burger este martes 16 de diciembre en sucursales de México

La cadena de restaurantes Carl’s Jr. anunció una promoción especial dirigida a sus clientes en México, la cual estará disponible este martes 16 de diciembre.

La oferta consiste en la entrega de una hamburguesa Classic Burger sin costo adicional al adquirir cualquier combo participante, como parte de una estrategia promocional de tiempo limitado.

De acuerdo con la información compartida por la empresa, la dinámica de la promoción establece que, al comprar un combo, el cliente recibirá una Classic Burger de regalo.

CARL’S JR. TE REGALARÁ UNA HAMBURGUESA AL COMPRAR UN COMBO

La promoción aplica bajo la condición de una sola hamburguesa Classic Burger por combo adquirido y estará vigente únicamente durante el martes 16 de diciembre de 2025.

Carl’s Jr. precisó que esta promoción no es acumulable con otras ofertas, descuentos o promociones vigentes, y que no aplica en la compra de combos infantiles Star Pals.

Asimismo, se informó que la oferta es válida únicamente en restaurantes participantes, por lo que la disponibilidad puede variar según la sucursal.

PROMOCIÓN DE HAMBURGUESA GRATIS NO APLICA EN AEROPUERTOS

La empresa también aclaró que la promoción no estará disponible en restaurantes ubicados dentro de aeropuertos y que se trata de una oferta exclusiva para el territorio mexicano. No se especificaron horarios especiales, por lo que se entiende que la promoción estará sujeta al horario habitual de operación de cada restaurante participante.

La promoción “Va una burger de regalo” estará vigente solo durante el martes 16 de diciembre, por lo que los clientes interesados deberán acudir ese día a los establecimientos participantes para aprovechar el beneficio conforme a los términos y condiciones establecidos por la empresa.

