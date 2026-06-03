Coyotiza 2026: autoridades cancelan evento off road por falta de permisos en Sierra de Zapalinamé

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    Coyotiza 2026: autoridades cancelan evento off road por falta de permisos en Sierra de Zapalinamé
    Tras el pronunciamiento oficial, los organizadores anunciaron la cancelación del evento. FOTO: COYOTES OFF ROAD

Dependencias federales y estatales informaron que el recorrido programado para el 6 de junio en la Sierra de Zapalinamé carece de autorizaciones ambientales y de protección civil

El evento todoterreno “Coyotiza”, programado para realizarse el próximo 6 de junio en Saltillo, fue cancelado luego de que autoridades ambientales y turísticas advirtieran que no contaba con los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollarse dentro de la Sierra de Zapalinamé.

A través de un comunicado conjunto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la Secretaría de Turismo y la Dirección de la Reserva Estatal Sierra de Zapalinamé señalaron que la actividad contemplaba el tránsito de vehículos tipo Razer por áreas de la reserva natural protegida, decretada como tal desde 2017.

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Las dependencias precisaron que, además de la falta de autorizaciones ambientales, parte de la ruta incluía predios cuyos propietarios no habían otorgado su consentimiento para el paso de los participantes.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de recorridos puede generar afectaciones a la flora, fauna y ecosistemas de la zona, además de representar riesgos para la seguridad de los asistentes al no contar con los dictámenes y medidas requeridas en materia de protección civil.

También advirtieron que cualquier persona física o moral que organice, promueva o realice actividades sin autorización dentro de la Reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé podría enfrentar sanciones administrativas y legales. Entre las medidas previstas por la legislación ambiental se encuentran multas, suspensión de actividades, clausuras e incluso denuncias ante las autoridades competentes cuando existan daños al patrimonio natural.

Horas después del posicionamiento oficial, el Club Coyotes Off Road Saltillo difundió un comunicado en redes sociales en el que informó la cancelación de “La Coyotiza”. En el documento, los organizadores señalaron que en los últimos días se difundió información que, afirmaron, mezcló datos reales con desinformación, por lo que decidieron suspender el evento mientras se aclaran diversos aspectos relacionados con la actividad.

Asimismo, el club se deslindó de cualquier recorrido o actividad no autorizada que pudiera realizarse durante el próximo fin de semana en áreas protegidas.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no participar en eventos que carezcan de los permisos correspondientes y reiteraron que mantendrán acciones de vigilancia y coordinación para preservar la Sierra de Zapalinamé y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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