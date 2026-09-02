Pato Salas ficha con Famalicao: deja al América por Portugal

Patricio “Pato” Salas concretó su salto a Europa. El delantero mexicano de 22 años fue anunciado este miércoles 2 de septiembre como refuerzo del FC Famalicão de Portugal, al que llega procedente del América para disputar la temporada 2026-2027 de la Primeira Liga. El atacante jugará cedido hasta el final de la campaña. De acuerdo con el diario portugués Record, la operación incluye una opción de compra, por lo que su desempeño podría abrirle la puerta a una estancia más larga en el futbol luso. ¿POR QUÉ PATO SALAS DEJA AL AMÉRICA? La salida le ofrece al nacido en Mérida, Yucatán, una oportunidad para ganar continuidad. En el Apertura 2026 había acumulado apenas 33 minutos en dos partidos bajo las órdenes de Guillermo Almada, dentro de una ofensiva con alta competencia por los puestos.

Su balance en Liga MX con las Águilas fue de 30 encuentros, tres goles y tres asistencias, con mil 79 minutos disputados. En la categoría Sub-21 registró 11 anotaciones en 50 partidos, cifras que reflejan su recorrido antes de dar el salto a Europa. Ahora buscará trasladar esa experiencia a un campeonato distinto, donde tendrá que adaptarse, competir por minutos y responder a la confianza del Famalicao. ¿QUÉ ESPERA DE SU ETAPA EN PORTUGAL? “Venir a Europa es el mayor paso en mi todavía corta carrera”, expresó Salas en declaraciones difundidas por su nuevo equipo. El mexicano también manifestó su intención de aportar goles y asistencias, y aseguró que el proyecto representa una oportunidad para crecer. Durante su presentación se describió como un futbolista técnico, al que le gusta participar con el balón y asociarse con sus compañeros. Su prioridad, explicó, será contribuir al funcionamiento colectivo y ayudar a cumplir los objetivos del club.

El técnico Carlos Carvalhal tendrá a Salas entre sus opciones ofensivas, junto a Koutsias, Abubakar y Rudi Almeida. El reto del examericanista será ganarse un lugar en el ataque y convertir su llegada a Portugal en el comienzo de una trayectoria europea.

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