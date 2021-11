Culpa Javier Aguirre a la “plantilla corta” de Rayados

GUADALAJARA, JAL.- Aunque decepcionante fue la derrota de Monterrey, para el director técnico Javier “Vasco” Aguirre el equipo regio es ‘limitado’ , ya que no fue un año fácil para los Rayados pues contó con una plantilla corta para disputar dos torneos como lo fueron la Liga de Campeones de CONCACAF y la Liga Mx.

Aguirre lamentó que gracias a la posición de Rayados en la tabla de clasificación , fue que se quedaran sin opciones para seguir en la liga mexicana, ya que considera que la serie fue demasiado pareja; “haría un análisis de los dos partidos, muy igualados, con pocas ocasiones en las áreas. La verdad no tuvimos mucho en ambos partidos, Atlas defiende bien, muy vertical, es un equipo dinámico, hizo una buena campaña y es difícil hacerles gol”.

“Fueron dos partidos muy complicados para ambos equipos, hoy no tuvieron ellos ninguna clara, tampoco recuerdo ninguna en nuestro campo, pero así es el futbol. Tuvieron esa jugada en el área que no vale ni la pena comentarla y estamos afuera. Es así, nos duele porque en 180 minutos no fueron superiores, pero entendemos el reglamento”, agregó el Director Técnico de Monterrey.

Y finalizó felicitando al equipo rival, “nos vamos lastimados, prometiendo a la afición esto, esfuerzo hasta el último minuto y felicitando al Atlas, a Diego, que ha hecho un gran trabajo. Los felicito y les deseo lo mejor”.

Monterrey empató con Atlas en un marcador global de 1 a 1, sin embargo, ocupar la novena posición no le permitió un pase a las semifinales del Apertura 2021 de la Liga Mx.